Hitowy transfer z Serie A do Ligue 1. "Król strzałów z dystansu"

Rusłan Malinowski to wychowanek Szachtara Donieck, w którym jednak nie zagrał w pierwszej drużynie. W ukraińskiej lidze reprezentował takie kluby jak Zoria Ługańsk i PFK Sewastopol. W barwach tego pierwszego klubu mierzył się nawet z Legią w el. do Ligi Europy (i trafił do jej bramki) w 2015 roku, po którym pojawiły się plotki, że ściągnąć go chciał Bogusław Leśnodorski, ówczesny prezes stołecznego klubu. Ale już wtedy okazał się za drogi dla Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo 29337635

Skandal we Włoszech. Ultrasi starli się na autostradzie. Jedna osoba poważnie ranna

Ostatecznie 51-krotny reprezentant Ukrainy trafił do Genku za dwa miliony euro. I dopiero z ligi belgijskiej trafił do Atalanty Bergamo, gdzie stał się gwiazdą Serie A i pokazał się ze świetnej strony w Lidze Mistrzów, w której zespół z Bergamo potrafił dwukrotnie awansować do fazy pucharowej.

Malinowski słynie z atomowych strzałów z dystansu. Jego lewa noga była postrachem bramkarzy. Przekonał się o tym m.in. Wojciech Szczęsny.

Teraz ukraiński pomocnik będzie nękał bramkarzy Ligue 1.

Malinowski odchodzi z Atalanty. Trafi do Marsylii

Marsylia wypożyczyła pomocnika z opcją wykupu za 10-13 milionów euro (w zależności od bonusów). Olympique to obecnie trzeci zespół Ligue 1. Po 17 kolejkach ma 36 punktów, czyli o osiem mniej niż Paris Saint Germain, które prowadzi w tabeli.

Warto dodać, że Ukrainiec kibicował Polsce na mundialu.

- Z reguły interesuje mnie tylko reprezentacja Ukrainy, nie jestem kibicem innych zespołów, ale w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkiem. Z oczywistych powodów będę w Katarze kibicował reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że wrócicie stamtąd jak najpóźniej - stwierdził pomocnik przed rozpoczęciem turnieju.

- Możemy wam być tylko wdzięczni. W Polsce schronienie znalazło nie tylko mnóstwo naszych obywateli, ale również daliście dom naszej reprezentacji i naszym drużynom w europejskich pucharach. Grałem w Polsce już wcześniej w pucharach i zawsze była super atmosfera. A potem nasze kluby i nasza kadra też mogły się poczuć jak u siebie. W tych niezwykle ciężkich chwilach dla nas takie gesty są bezcenne - dodał.