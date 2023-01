Skandal we Włoszech. Ultrasi starli się na autostradzie. Jedna osoba poważnie ranna

W niedzielę odbyło się pięć meczów rozgrywanych w ramach 17. kolejki Serie A, ale wydarzenia boiskowe zostały zagłuszone przez występek pseudokibiców. Około południa włoskie media obiegła informacja o starciach chuliganów AS Romy i SSC Napoli. Całe zdarzenie miało miejsce na odcinku autostrady między Monte San Savino i Arezzo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki tłumaczy, kiedy czuje, że popełnił błąd. "Brzmi to jakbyśmy bredzili"

Starcia ultrasów Napoli i Romy

Jak informuje "Corriere della Sera", grupa około 350 pseudokibiców drużyny z Neapolu była w drodze na mecz do Genui. Ich ulubiona drużyna mierzyła się z Sampdorią. W pewnym momencie zatrzymali się przy stacji benzynowej autostradzie i wysiedli z samochodów. Była to zasadzka na ich rywali kibicujących AS Romie, którzy z kolei jechali do Mediolanu na spotkanie z AC Milanem. Gdy neapolitańczycy dostrzegli auta z kibicami rzymskiego klubu, zaczęli rzucać w ich kierunku różnymi przedmiotami. Dziennikarze donoszą, że z autostrady korzystali również zwykli ludzie, ale na szczęście żaden z nich nie odniósł obrażeń. 200 ultrasów AS Romy nie pozostało dłużnych i również wysiedli z pojazdów, po czym starli się z rywalami.

PZPN przeanalizował zachowanie polskich piłkarzy w ustawionym meczu. Oto ustalenia

Policja została wezwana na miejsce starcia, a autostrada została zamknięta na około godzinę, przez co powstał ogromny korek. W starciach rany odniósł jeden z pseudokibiców AS Romy, który z raną ciętą uda został przetransportowany do szpitala w Arezzo. Niedługo po zajściu służby wszczęły śledztwo. Zdaniem "Corriere della Sera", policja aresztowała i zidentyfikowała około osiemdziesięciu ultrasów Napoli. Zatrzymano także grupę pseudokibiców AS Romy. "La Repubblica" podaje, że starcie mogło zostać zaplanowane przez obydwa ugrupowania ultrasów.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na temat starć pseudokibiców wypowiedział się włoski minister sportu Andrea Abodi. - Jest kolosalna różnica między kibicami, którzy idą na stadion, u siebie czy na wyjeździe, by śpiewać, cieszyć się, wspierać drużynę, a przestępcami, którzy walczą ze sobą na autostradowej stacji paliw, stwarzając problemy porządnym ludziom. Nie ma nic gorszego niż nazywanie ich kibicami. Kto popełnia błędy, musi liczyć się z konsekwencjami. Mam nadzieję, że tak samo będzie i w tym przypadku - powiedział.

Napoli pokonało Sampdorię 2:0 po golach Victora Osimhena i Elifa Elmasa. AS Roma z kolei zremisowała 2:2, doprowadzając do wyrównania w końcówce meczu.

Alarm dla kadry. Matty Cash zszedł z boiska z kontuzją