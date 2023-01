Bartłomiej Drągowski wrócił w wielkim stylu. Włoskie media pod wrażeniem

Tuż przed mistrzostwami świata Bartłomiej Drągowski doznał poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z udziału w mundialu. Polak uszkodził kilka więzadeł i mówiło się, że ma wrócić do gry na przełomie stycznia i lutego. Drągowski zaskoczył jednak wszystkim szybkim powrotem do zdrowia i wyszedł na boisko od pierwszych minut w niedzielnym spotkaniu z Lecce.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

Włoskie media oceniły występ Drągowskiego

Bramkarz bardzo dobrze spisał się w tym meczu i miał na koncie trzy udane interwencje. Między innymi dzięki niemu starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Włoskie media były pod wrażeniem jego gry. "Zawsze pewny siebie przy interwencjach i wyjściach do piłki. Kilkakrotnie uchronił drużynę przed stratą gola." - czytamy w SportMediaset, gdzie otrzymał notę 6.5. Równie wysoko oceniony został przez włoski Eurosport. "Po powrocie z kontuzji wiele razy utrzymywał korzystny wynik spektakularnymi paradami." - czytamy. Taką samą ocenę Polakowi wystawili również dziennikarze TuttoMercatoWeb. "Wraca po kontuzji i od razu stał się kluczową postacią. Po kilku minutach popisał się świetną interwencją po uderzeniu Strefezzy." - napisali.

Szczęsny na dobrej drodze. W następnym meczu może pobić rekord wszech czasów

Wyższą notę Drągowski otrzymał z kolei od Calciomercato.com. "Wrócił do gry szybciej, niż zapowiadano i pewnie interweniował, chociaż nie jest jeszcze w najlepszej formie" - czytamy na stronie, gdzie wystawiono mu notę 7. Portal Football News24 ocenił Polaka na 7.5, co jest najwyższą notą w zespole Spezii.

Kiwior i Reca nie dorównali Drągowskiemu

W Spezii od pierwszych minut wystąpili również Jakub Kiwior oraz Arkadiusz Reca. Obaj zawodnicy nie pokazali się z najlepszej strony. Portal Calciomercato.com skrytykował pierwszego z nich, twierdząc, że nie zagrał na swoim poziomie. "Nie był tak precyzyjny, jak zwykle. Być może spowodowane było to deszczem, przez który popełnił kilka błędów" - napisali dziennikarze i wystawili mu ocenę 5. Reca z kolei był bardzo niewidoczny, na co zwrócił uwagę Eurosport. "Ktoś go widział?" - pytają retorycznie Włosi, oceniając jego występ na 5. W drużynie Lecce cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Marcin Listkowski.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po 17 kolejkach Spezia zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Nad strefą spadkową ma pięć punktów przewagi. W następnej serii spotkań zmierzy się z Torino. To starcie zaplanowane jest na 15 listopada o 15:00. Lecce z kolei plasuje się na 11. pozycji z 19 punktami na koncie. Kolejnym rywalem tej drużyny będzie Milan. Zmierzy się z nim 14 listopada o 18:00.

Kuriozalna sytuacja w sparingu Lecha. Milicić dostał czerwoną kartkę i grał dalej [WIDEO]