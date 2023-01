Szczęsny na dobrej drodze. W następnym meczu może pobić rekord wszech czasów

Wojciech Szczęsny po bardzo dobrym mundialu w Katarze, a także lekkiej kontuzji, wrócił do gry w klubie. W 2023 roku wystąpił już w dwóch spotkaniach - przeciwko Cremonese i Udinese. Oba zakończyły się wygraną Juventusu 1:0. Za tydzień polski bramkarz zagra przeciwko Napoli i stanie przed szansą pobicia 12-letniego rekordu.

Wojciech Szczęsny pobije rekord Samira Handanovicia? Wielka szansa

Szczęsny ostatni raz puścił bramkę w klubie 8 października 2022 roku, kiedy to w meczu z AC Milanem został pokonany przez Brahima Diaza. To daje już łącznie 666 minut bez straty gola. Ostatni raz zagraniczny bramkarz w lidze włoskiej miał tak dobry wynik w sezonie 2010/11. Wówczas Samir Handanović - występujący w barwach Udinese - nie stracił bramki przez 703 minuty. To oznacza, że już za tydzień w meczu przeciwko liderującemu Napoli Szczęsny może pobić rekord wszech czasów Słoweńca. Stanie się tak, jeśli przez pierwsze 37 minut meczu Napoli nie wyjdzie na prowadzenie.

Włosi wniebowzięci występem Szczęsnego. "Gwarancja bezpieczeństwa"

Polski bramkarz zachował czyste konto w meczach z następującymi zespołami: Torino, Empoli, Lecce, Interem Mediolan, Lazio Rzym, Cremonese oraz Udinese. Ponadto we wspominanym meczu z AC Milanem 8 października był niepokonany przez 36 minut.

Minuty bez straty bramki przez Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu:

AC Milan (8.10.2022) - 36 minut

Torino (15.10.2022) - 90 minut

Empoli (21.10.2022) - 90 minut

Lecce (29.10.2022) - 90 minut

Inter Mediolan (06.11.2022) - 90 minut

Lazio Rzym (13.11.2022) - 90 minut

Cremonese (04.01.2023) - 90 minut

Udinese (07.01.2023) - 90 minut

Poprosili na balu Szczęsnego o zdjęcie, ale to nie był ten Szczęsny. "Robi tu furorę"

Juventus, w dużej mierze dzięki świetnej passie polskiego bramkarza, zajmuje obecnie 2. miejsce w Serie A. Do liderującego Napoli traci obecnie cztery punkty, jednak zespół Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego ma rozegrane jedno spotkanie mniej.