Wielki powrót Ibrahimovicia przed Euro 2024. "Wiek nie gra roli"

Zlatan Ibrahimović ostatni raz pojawił się na boisku w maju zeszłego roku. Latem przeszedł operację kolana, a przez ostatnie miesiące przechodził rehabilitację. Teraz napastnik jest coraz bliżej powrotu do gry. Niedawno TuttoSport poinformował, że zawodnik jest mocno zmotywowany, aby być gotowym do dyspozycji trenera na mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi Hotspur. To spotkanie zaplanowane jest na 14 lutego.

Ibrahimović może wrócić do reprezentacji Szwecji

Powrót do zdrowia Ibrahimovicia to również dobre informacje dla reprezentacji Szwecji. Napastnik ostatni raz w narodowych barwach zagrał w marcu w barażowym meczu o udział w mistrzostwach świata przeciwko Polsce. Łącznie w kadrze rozegrał 121 meczów, w których strzelił 62 gole i dzięki temu jest najlepszym strzelcem w historii tej drużyny. Mimo że ma już 41 lat na karku, selekcjoner reprezentacji Szwecji Janne Andersson jest otwarty na jego powrót.

- Niedawno rozmawialiśmy. Mamy dobre relacje. Jeśli wyzdrowieje po kontuzji i będzie czuł się dobrze, będzie dla nas bardzo ciekawą opcją. Wiek nie gra roli, a o jego formę nie mam obaw. Wiele daje zarówno w szatni, jak i na boisku. To fantastyczne, jak potrafi wpłynąć na młodych zawodników - powiedział Andersson na antenie telewizji SVT.

Najbliższe mecze, na które może zostać powołany Ibrahimović, odbędą się 24 i 27 marca. Najpierw Szwecja zmierzy się z Belgią, a następnie z Azerbejdżanem w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Pozostałymi rywalami Szwedów w grupie eliminacyjnej są Austria i Estonia.

Ibrahimović obecnie jest piłkarzem Milanu, gdzie trafił w styczniu 2020 roku. W poprzednim sezonie pojawił się na boisku 27 razy i strzelił osiem goli, a jego drużyna sięgnęła po mistrzostwo Włoch.

