Bartosz Bereszyński pożegnał się z Sampdorią. "Na zawsze w naszych sercach"

W sobotę Bartosz Bereszyński został oficjalnie nowym zawodnikiem Napoli. Obrońca przeniósł się do ekipy z południa Włoch na zasadzie wypożyczenia. Nowy klub Polaka zapewnił sobie opcję wykupu gracza po zakończeniu rozgrywek za kwotę 1,8 miliona euro. "Witaj Bartosz" - napisał na Twitterze prezes Napoli Aurelio de Laurentiis.

Bartosz Bereszyński pożegnał się z Sampdorią

Bereszyński grał w Sampdorii od 2017 roku, kiedy to przeniósł się do tego zespołu z Legii Warszawa. Polak stał się bardzo ważną postacią w ekipie z Genuy i przez sześć lat rozegrał w jej barwach 187 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył osiem asyst. Niedługo po ogłoszeniu transferu obrońca opublikował na Instagramie wpis, w którym pożegnał się z byłym już klubem.

"Kiedy tu przyjechałem, byłem chłopakiem z wielkimi marzeniami. Dziś stały się one rzeczywistością i z tego powodu Genua i Sampdoria na zawsze pozostaną w moim sercu. Chciałbym podziękować moim kolegom z drużyny, sztabowi, klubowi i wszystkim kibicom za wspieranie mnie podczas tych sześciu wspaniałych lat. Będę miał tylko dobre wspomnienia. Nigdy wiele nie mówiłem i wolałem dziękować na boisku, ale teraz muszę to napisać: Dziękuję bardzo! Ja i moja rodzina czuliśmy się tutaj jak w domu. Nie żegnam się z Włochami, to tylko nowa przygoda. Do zobaczenia jutro, ale w nieco innej roli" - czytamy.

W komentarzach kibice licznie podziękowali Bereszyńskiemu za spędzone lata w Sampdorii. "Powodzenia", "Na zawsze w naszych sercach", "Dziękujemy za wszystko kapitanie", "Dziękuje za wszystko i życzę ci wszystkiego najlepszego" - piszą fani.

Wiele ciepłych słów Polak otrzymał także od piłkarzy, z którymi w przeszłości grał w Sampdorii. "W końcu się udało. Powodzenia" - napisał Antonio Candreva z Salernitany. "Powodzenia Bereś" - dodał Wladimiro Falcone z Lecce. "Powodzenia bracie" - napisał z kolei Ronaldo Vieira, który nadal występuje w Sampdorii.

Dzięki przejściu do Napoli Bartosz Bereszyński będzie mógł powalczyć o mistrzostwo. Obecnie jego nowy klub jest liderem Serie A z dorobkiem 41 punktów. Nad drugim Milanem ma pięć punktów przewagi. Sampdoria z kolei plasuje się w strefie spadkowej na 18. pozycji z dziewięcioma punktami na koncie. Oba kluby zmierzą się ze sobą w trwającej kolejce. Spotkanie między byłym a obecnym zespołem Bereszyńskiego zaplanowane jest na niedzielę o 18:00.

