Włosi zachwyceni Polakiem. Rozbłysnął. "Talent, który oczarował"

Niespełna pół roku temu Jordan Majchrzak został wypożyczony przez AS Romę z Legii Warszawa. I chociaż początkowo wydawało się, że Polak jest sprowadzony wyłącznie do zespołu u-19, to z dnia na dzień jego sytuacja się zmienia. Włoskie "Corriere dello Sport" poinformowało, że 3 stycznia włoski klub zgłosił go do rozgrywek Serie A, w których będzie występował z numerem 77, więcej o tym pisaliśmy --->TUTAJ. A to nie koniec, ponieważ szkoleniowiec drużyny Jose Mourinho ma być pod ogromnym wrażeniem 18-latka.

Włosi zachwycają się Jordanem Majchrzakiem. "Oczarował Mourinho"

Polski zawodnik w ubiegłą środę (4 stycznia) usiadł na ławce rezerwowych podczas spotkania Serie A, w którym AS Roma podejmowała Bolonię (1:0). To pokazuje, że portugalski trener docenia napastnika i widzi go w przyszłości w swojej drużynie. Co prawda, Majchrzak nie zadebiutował w ostatnim meczu, jednak poczuł już atmosferę Stadio Olimpico w Rzymie.

Kibice zdążyli już poznać talent nowego piłkarza, dlatego niecierpliwie wyczekują na jego pierwszy mecz w Serie A. - Majchrzak - rocznik 2004, który idzie naprzód. Talent, który oczarował Jose Mourinho - brzmi nagłówek jednego z artykułów na stronie klubowej AS Romy.

Jordan Majchrzak jest wypożyczony do AS Romy z Legii do 30 czerwca 2023 roku. Włosi mają opcję jednak wykupić napastnika po zakończeniu rozgrywek za około 700 tysięcy euro. Majchrzak jest wychowankiem Warty Zawiercie. Zanim trafił do drużyn młodzieżowych Legii Warszawa, grał jeszcze dla Rozwoju Katowice. Do tej pory Majchrzak rozegrał trzy mecze w drużynie Primavery Romy (zespół U-19).

AS Roma zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli włoskiej Serie A z dorobkiem 30 punktów. Liderem rozgrywek jest Napoli (41 punktów), które wyprzedza AC Milan (36) oraz Juventus (34). Następny mecz piłkarze Jose Mourinho rozegrają 8 stycznia, kiedy zmierzą się na wyjeździe z drużyną Milanu.