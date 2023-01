Juventus śpieszy się w sprawie Milika. Padła konkretna kwota wykupu

Juventus rywalizował z Cremonese na początku zmagań w Serie A w 2023 roku. Faworyt długo się męczył i sprawiał wrażenie wycofanej drużyny, skupionej na obronie na własnej połowie. Cremonese miało swoje okazje m.in. za sprawą Cyriela Dessersa. Wojciech Szczęsny popełnił kuriozalny błąd w 15. minucie, wychodząc wysoko z bramki, ale wtedy uratował go system VAR. Ostatecznie Juventus wygrał 1:0 po bramce Arkadiusza Milika z rzutu wolnego. Tym samym zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego zanotowało siódmą wygraną z rzędu. To był siódmy gol Milika dla Juventusu w tym sezonie.

Milik zabrał głos po zwycięstwie z Cremonese. Zdradził, z kim trenuje rzuty wolne

Polski napastnik został bohaterem swojego zespołu i rozpisują się o nim włoskie media. "Pan napastnik", "perfekcyjny rzut wolny", "zatopił Cremonese", "jadowita trajektoria przy uderzeniu" - tak włoscy dziennikarze opisywali tego gola. Media rozpisują się też odnośnie przyszłości Milika. Według najnowszych informacji Juventus chce wykupić Polaka z Olympique'u Marsylia.

"Według włoskiej prasy bardzo dobry występ Arkadiusza Milika powinien skłonić Juventus Turyn do skorzystania z opcji wykupu w nadchodzących tygodniach" – pisze francuski RMC Sport. "'Stara Dama' mogła znaleźć swojego napastnika. I wcale nie było to oczywiste, kiedy przybył. Odkąd pod koniec sierpnia postawił stopę w Turynie, Arkadiusz Milik odzyskał uśmiech i sprawność. W osiemnastu występach we wszystkich rozgrywkach trafił już siedem razy do siatki. To jeden gol co 162 minuty. To lepiej niż Dusan Vlahović (gol co 181 minut), jego główny rywal. Podczas gdy Serb walczy o odzyskanie swojego najlepszego poziomu po powtarzających się kontuzjach, Polak dobrze się bawi. To on ponownie przywdział kostium zbawiciela w środę, uderzając bezpośrednio z rzutu wolnego pod koniec meczu, aby zapewnić swoim ludziom siódme z rzędu zwycięstwo w lidze" – czytamy.

Dalej RMC Sport cytuje włoskie media, które wieszczą wykupienie Milika z francuskiego klubu, skąd jest wypożyczony. "Z powrotem na podium i wciąż w wyścigu o tytuł, Juve zamierza zatrzymać Milika na dłużej niż ten sezon, szybko korzystając z jego opcji wykupu ustalonej na siedem milionów euro plus możliwy bonus w wysokości dwóch milionów. Według 'Corriere della Serra' Federico Cherubini, dyrektor sportowy turyńskiego klubu, skontaktował się już z szefostwem Marsylii, aby powiadomić ich o zbliżającej się operacji. 'Sky Italia' dodaje, że ta opcja zakupu powinna zostać zrealizowana przed 30 kwietnia, ponieważ Juve chce wyprzedzić ewentualną konkurencję ze strony innych klubów" – piszą francuscy dziennikarze.

Dodają też, że Milik też będzie zwolennikiem pozostania w Turynie, bo niebawem skończy 29 lat i przydałaby mu się stabilizacja. - Zawsze mówiłem, że moim marzeniem jest gra dla największych klubów, a Juve jest jednym z nich. Pokazanie ludziom, kim jesteś, pokazanie, że zasługujesz na grę tutaj, to duża motywacja. Czuję się tutaj dobrze. W Marsylii przeżyłem wspaniałe doświadczenie, jestem zadowolony z tego, co tam zrobiłem, nawet jeśli mogłem zrobić to lepiej. I to miasto na zawsze pozostanie w moim sercu – mówił w październiku polski napastnik.

