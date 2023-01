Spezia modli się o Bartłomieja Drągowskiego. Jest coraz bliżej powrotu

Bartłomiej Drągowski doznał paskudnej kontuzji w meczu Spezii z Hellasem Verona (1:2) tuż przed mistrzostwami świata w Katarze. To sprawiło, że Drągowski finalnie nie znalazł się w ścisłej kadrze na turniej. Drągowski uszkodził kilka więzadeł, ale na szczęście nie potrzebował operacji. Przerwa Drągowskiego miała potrwać około dwóch miesięcy, co zakładało, że polski bramkarz wróci do gry na przełomie stycznia i lutego.

Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl przekazał 5 stycznia świetne informacje ws. Bartłomieja Drągowskiego. "Bartłomiej Drągowski dziś po raz pierwszy po kontuzji trenował z drużyną Spezii. Powrót do gry coraz bliżej" - napisał na Twitterze.

Spezia czeka na powrót Bartłomieja Drągowskiego. "Modlą się o to, żeby już wrócił"

Dominik Guziak wypowiedział się na temat nastrojów w Spezii związanych z Bartłomiejem Drągowskim w programie "International Level" na kanale "Meczyków". Zdaniem dziennikarza Eleven Sports wszyscy ze zniecierpliwieniem czekają na powrót polskiego bramkarza do gry. - Sytuacja z bramkarzami w Spezii jest taka, że tam już modlą się o to, żeby już wrócił. Przerwa miała wynosić dwa miesiące z groszami, więc powinien być do gry w styczniu albo lutym - powiedział.

Problemy Spezii nawarstwiły się w ostatnim ligowym meczu z Atalantą Bergamo (2:2), gdzie po kilkunastu minutach zszedł Jeroen Zoet, czyli główny konkurent Drągowskiego w walce o podstawowy skład. Wtedy na boisku pojawił się Bośniak Petar Zovko, dla którego to był drugi mecz w Serie A w karierze. Długo 20-latek radził sobie dobrze, ale w drugiej połowie został pokonany dwukrotnie po uderzeniach Rasmusa Hojlunda oraz Mario Pasalicia.

Niewykluczone, że Spezia sprowadzi jednego bramkarza w trakcie zimowego okna transferowego w ramach zabezpieczenia. Włoski dziennikarz Nicolo Schira informuje, że Spezia bada możliwość sprowadzenia Etrita Berishy z Torino. Albański bramkarz nie zagrał żadnego meczu w tym sezonie, a w ostatnich dniach był przymierzany do takich drużyn jak Salernitana czy Reggina, występująca na poziomie Serie B. Po remisie z Atalantą Spezia zajmuje 17. miejsce z 14 punktami i ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.