Bereszyński zobaczył żółte światło. A miało być tak pięknie

Bartosz Bereszyński od końcówki minionego roku przymierzany jest do Napoli. O tym, że reprezentant Polski dołączy do drużyny Piotra Zielińskiego informował już Fabrizio Romano, doskonale zorientowany na rynku transferowym.

Będzie wielki transfer Bereszyńskiego? Dyrektor sportowy Napoli: "Rozmawiamy z Sampdorią"

Wydawało się, że Polak już na początku stycznia zmieni klub. Sprawa nie jest jednak tak oczywista. O tym, że jest coś na rzeczy, potwierdził dyrektor sportowy ekipy z Neapolu, Cristiano Giuntoli. Wypowiedział się na ten temat po środowej porażce swojego zespołu z Interem Mediolan (0:1) przed kamerami DAZN. - Bereszyński? Rozmawiamy z Sampdorią, ale w tej chwili nic nie jest przesądzone - stwierdził krótko działacz.

Dla Bereszyńskiego transfer do Napoli byłby niewątpliwie skokiem na dużo wyższy poziom. W Sampdorii spędził już 6 lat. Dołączył do niej w styczniu 2017 r., przechodząc z Legii Warszawa za 1,8 mln euro. Od tamtego czasu drużynie z Genui udało się w najlepszym wypadku skończyć sezon Serie A na 9. miejscu w tabeli. Z Napoli 30-letni obrońca celowałby w mistrzostwo kraju. Musiałby także zmierzyć się z poważną konkurencją. O miejsce na prawej obronie rywalizowałby z reprezentantem Włoch Giovannim di Lorenzo.

Giuntoli ucina spekulacje. "Nie patrzymy na innych"

Dyrektor sportowy został również zapytany o inny możliwy transfer Napoli. Klub miałby wzmocnić dodatkowy pomocnik Azzedine Ounahi. 22-letni Marokańczyk był jednym z objawień ostatnich mistrzostw świata w Katarze. Sprowadzenie go z francuskiego Angers byłoby niezłą inwestycją na przyszłość. Giuntoli najwyraźniej nie chciał podjąć tego tematu. - Szczerze mówiąc, mieliśmy wyjątkowy początek sezonu i myślimy, że obecny skład jest optymalny. Nie patrzymy na innych, ale każdego dnia myślimy o tym, by robić wszystko, co w naszej mocy - uciął.

Bartosz Bereszyński rozegrał w tym sezonie Serie A 15 spotkań. Jego Sampdoria zajmuje obecnie 18. miejsce w tabeli, a więc pierwsze w strefie spadkowej. Polak wystąpił także we wszystkich meczach reprezentacji na mundialu w Katarze, gdzie zbierał pozytywne recenzje, mimo iż grał na, nietypowej dla siebie, lewej stronie defensywy.