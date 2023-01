Włosi ocenili występ Szczęsnego. Wytknęli mu jeden błąd

7 - serię tylu zwycięstw bez straty gola z rzędu notuje Juventus. W środę drużyna Massimiliano Allegriego pokonała na wyjeździe Cremonese 1:0, a jej bohaterem był strzelec jedynego gola - Arkadiusz Milik.

Chociaż napastnik reprezentacji Polski długo nie błyszczał na stadionie beniaminka, to ostatecznie on okazał się najważniejszą postacią w Juventusie. Na boisku był też drugi z reprezentantów Polski - Wojciech Szczęsny - ale on aż tak wysokich ocen nie zebrał.

Stało się tak przede wszystkim dlatego, że 32-latek miał sporo szczęścia przed przerwą. W 15. minucie Szczęsny niepewnie wyszedł do długiego podania, przez co z łatwością przelobował go Emanuele Valeri. Na szczęście dla Polaka i Juventusu Włoch był na spalonym, a gol nie został uznany.

Włosi ocenili Szczęsnego

Później Szczęsny, kiedy musiał, spisywał się bez zarzutu, stąd zgodna ocena włoskich mediów. Najwyższą notę, bo "6,5" w 10-stopniowej skali przyznały mu włoskie Eurosport oraz Sky Sports. "Rzadko interweniował, ale kiedy już to robił, robił to dobrze i w ważnych momentach. Juventus znów nie stracił gola i to też jego zasługa" - napisali dziennikarze pierwszego portalu.

Pozostałe media przyznały Szczęsnemu ocenę o połowę niższą. Na "6" oceniły go m.in. "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Gazzetta dello Sport" oraz portal Calciomercato.it. "Spalony uratował jego niezdarne wyjście w pierwszej połowie. Po przerwie pewniejszy" - napisali dziennikarze "Corriere della Sera".

"Nie miał wiele pracy, starał się pewnie wychodzić do dośrodkowań. Tak jak w ostatniej minucie. Ale miał też sporo szczęścia, kiedy ratował go słupek po strzale Cyriela Dessersa" - to opinia z "La Repubblica". "Po przerwie świetnie odbił strzał Valeriego, rehabilitując się za pomyłkę w pierwszej połowie. W słupek trafił nie tylko Dessers, ale też Gyan, jednak piłka po jego uderzeniu odbiła się od jego zewnętrznej części. Mimo problemów Juventus nie stracił gola siódmy raz z rzędu" - podsumowała "La Gazzetta dello Sport".

Po 16. kolejkach Serie A Juventus zajmuje 3. miejsce w tabeli z 34 punktami. Drużyna Allegriego traci dwa punkty do AC Milanu i siedem do lidera - Napoli. W sobotę Juventus podejmie Udinese.