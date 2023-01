Gdzie był Zieliński? Włosi ocenili reprezentanta Polski za mecz z Interem

SSC Napoli przegrało w środę na wyjeździe z Interem Mediolan 0:1. Zwycięską bramkę dla gospodarzy w 56. minucie zdobył Edin Dzeko. To była pierwsza porażka drużyny z Neapolu w tym sezonie. Goście zapłacili za swoją nieskuteczność, ale należy też podkreślić, że w tym meczu zabrakło inicjatywy ze strony Piotra Zielińskiego.

Słaby występ Piotra Zielińskiego w meczu z Interem. Włosi ocenili go raczej krytycznie

Jeden najważniejszych dzienników sportowych we Włoszech "La Gazetta dello Sport" przyznał Piotrowi Zielińskiemu najniższą ocenę, czyli "5", ale otrzymało ją jeszcze jego kilku kolegów w zespole. W komentarzu noty Polaka napisano, że "grał zbyt nieśmiało".

Nieco wyżej ocenił go serwis tuttonapoli.net, przyznając mu notę 5,5. ""Strzał, który idzie dziko z bardzo dobrej pozycji, potem miał niewielki wpływ na resztę" - czytamy na stronie portalu. Taką samą ocenę Zielińskiemu wystawił jeszcze włoski Eurosport, serwis tuttomercatoweb.com, sport.virgilio, Sky Sport oraz CalcioMercato.com.

"Daremne próby odnalezienia przestrzeni. W efekcie Spalletti zmienił go pół godziny wcześniej" - napisał Eurosport.

"Kilka wypadów w pierwszej części meczu, potem zniknął w miarę upływu minut" - komentuje sport.virgilio.

"Na początku drugiej połowy niewiele było go widać, więc Spalletti postanowił przywołać go na ławkę" - czytamy na tuttomercatoweb.com.

"Rzadko wydobywał z siebie technikę i tempo, które charakteryzują jego występy podczas takich galowych wieczorów" - zauważono w CalcioMercato.com.

Napoli padło po raz pierwszy. Znalazło pogromcę w hicie Serie A

Co ciekawe Zieliński otrzymał zupełnie inne oceny od portali SofaScore i WhoScored, które wystawiają notę na podstawie specjalnego algorytmu opierającego się na statystykach zawodnika w danym meczu. I tak Polaka oceniono odpowiednio na "7,2" i "6,8", gdzie w WhoScored uznano go za najlepszego piłkarza SSC Napoli.

Kolejny mecz Zieliński i jego Napoli rozegrają w niedzielę 8 stycznia. Ich rywalem w drugim spotkaniu z rzędu na wyjeździe będzie Sampdoria Genua. To może być wyjątkowa chwila dla Bartosza Bereszyńskiego, jeśli jego transfer do Neapolu zostanie przeprowadzony do tego czasu (więcej TUTAJ).

