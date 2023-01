Napoli padło po raz pierwszy. Znalazło pogromcę w hicie Serie A

Do pewnego momentu był to festiwal nieskuteczności z obu stron. Ale to Inter okazał się górą w hicie Serie A, pokonując 1:0 SSC Napoli po trafieniu Edina Dżeko. To pierwsza porażka klubu z Neapolu w tym sezonie. Tego meczu nie będzie dobrze wspominał Piotr Zieliński, który zszedł po 65 minutach.

