Arkadiusz Milik podchodzi do wolnego, 90. minuta. Bohater [WIDEO]

W środę Serie A powróciło do gry po mundialowej przerwie. Juventus spodziewał się łatwego spotkania, ponieważ ich rywalami w meczu wyjazdowym byli piłkarze Cremonese, którzy zajmowali 19. miejsce w ligowej tabeli. Okazało się jednak, że zespół z Cremony postawił drużynie Massimiliano Allegriego trudne warunki i niewiele brakowało, by niespodzianka stała się faktem. Losy spotkania odmienił jednak Arkadiusz Milik, który w fantastyczny sposób zapewnił drużynie z Turynu trzy punkty.

Arkadiusz Milik bohaterem Juventusu. Co za trafienie z rzutu wolnego

Przebieg spotkania zapowiadał, że zakończy się ono wynikiem 0:0, ale wszystko zmieniło w samej końcówce. W 89. minucie meczu ofensywną akcję wyprowadził jednak Adrien Rabiot, którego rywale faulowali około 27 metrów od własnej bramki.

Piłkę do rzutu wolnego ustawił Arkadiusz Milik i to on zdecydował się na strzał. Polak uderzył lewą nogą, a piłka minęła źle ustawiony mur piłkarzy Cremonese. Futbolówka najpierw odbiła się od ziemi, później od rąk bramkarza, a następnie od słupka i wpadła do siatki. Napastnik reprezentacji Polski zapewnił Juventusowi wygraną w doliczonym czasie gry spotkania. Był to jego piąty gol w Serie A w tym sezonie.

W pierwszej połowie spotkania Juventus bardzo męczył się z rywalami, którzy tworzyli wiele sytuacji i szczelnie bronili dostępu do bramki. Zespół z Turynu kontrolował grę, ale niemal co chwilę pozwalał drużynie Massimiliano Alviniego wyprowadzać kontrataki. Po jednym z nich Cremonese zdobyło nawet bramkę, przy której nie popisał się Wojciech Szczęsny, ale sędzia pokazał spalonego.

W drugiej części meczu sytuacja Juventusu nie uległa poprawie i to zespół z Cremony stwarzał sporo szans na zdobycie gola i dwukrotnie obijał obramowanie bramki Szczęsnego. Drużyna Massimiliano Allegriego próbowała atakować, ale kolejne próby uderzeń psuli Federico Chiesa i Moise Kean. Niewiele wynikało również z dośrodkowań, ale finalnie stały fragment gry, wykonany przez Arkadiusza Milika, zdecydował o wygranej 1:0.

Juventus dzięki wygranej umocnił się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli i po 16 meczach ma na koncie 34 punkty.