Media: Polak odejdzie z Serie A i zagra z Kamilem Glikiem

Marcin Listkowski do US Lecce trafił we wrześniu 2020 roku z Pogoni Szczecin. Od tamtej pory zagrał dla włoskiej ekipy 48 spotkań, w których zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty. W poprzednim sezonie wywalczył z zespołem awans do Serie A i chociaż nie należał do jej najważniejszych piłkarzy, to zdołał wystąpić 23 meczach ligowych. Teraz nie może liczyć na zbyt wiele szans do gry i prawdopodobnie niedługo dołączy do Benevento.

Marcin Listkowski dołączy do Kamila Glika na zapleczu Serie A

W tym sezonie Marcin Listkowski zagrał dla Lecce tylko w pięciu meczach ligowych, a na boisku spędził jedynie 73 minuty. Polak przegrywa rywalizację o miejsce w składzie m.in. z Gabrielem Strefezzą i klub jest gotowy sprzedać go już w zimowym oknie transferowym.

"Tuttosport" informuje, że Lecce może oddać Polaka do innego zespołu nawet za minimalną opłatę, a w grę wchodzi również wypożyczenie z opcją wykupu. Kontrakt Listkowskiego z obecnym pracodawcą wygasa dopiero w czerwcu 2025 roku.

Zainteresowanie sprowadzeniem pomocnika wyraża Benevento, które zajmuje 14. miejsce w tabeli Serie B. W klubie z Benewentu od 2020 roku gra Kamil Glik, a od sierpnia 2022 roku Krzysztof Kubica. Szkoleniowcem jest legenda włoskiej piłki, Fabio Cannavaro. Rywalami Listkowskiego o miejsce w składzie w nowym klubie byliby m.in. Riccardo Improta, Diego Farias i Gennaro Acampora. Drużyna ma w tym sezonie poważne problemy z grą ofensywną i zdobyła jedynie 17 goli w 19 meczach.

W środę Listkowski nie znalazł się w kadrze meczowej Lecce na mecz z Lazio Rzym i zdaniem włoskich mediów jest on już bardzo blisko transferu do nowego klubu. Portal Transfermarkt wycenia Polaka na 400 tys. euro.