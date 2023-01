Kuriozalny błąd Szczęsnego. "Nieodpowiedzialne". Ale miał szczęście [WIDEO]

Cremonese mogło prowadzić z Juventusem w meczu 16. kolejki Serie A. Wojciech Szczęsny popełnił poważny błąd wychodząc wysoko do piłki, przez co został przelobowany przez piłkarza rywali. Ostatecznie uratował go system VAR, który wychwycił spalonego.

