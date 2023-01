Polak może grać dla Romy. Został zarejestrowany. Zajął numer Mychitarjana

AS Roma zakończyła pierwszą część sezonu Serie A na siódmym miejscu z 27 punktami, tracąc trzy punkty do strefy gwarantującej udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dużo lepiej sytuacja klubu wyglądała w Lidze Europy, gdzie zespół prowadzony przez Jose Mourinho wywalczył awans z grupy z drugiego miejsca i zagra w 1/16 finału tych rozgrywek z Red Bullem Salzburg. Polscy kibice na początku 2023 roku mogą się cieszyć z faktu, że Nicola Zalewski nie będzie jedynym Polakiem w pierwszym zespole.

Polski talent zgłoszony do gry w Serie A. Będzie występował z numerem, w którym występował Henrikh Mkhitaryan

Włoskie "Corriere dello Sport" poinformowało 3 stycznia, że Jordan Majchrzak wpadł w oko Jose Mourinho podczas przygotowań Romy do dalszej części sezonu. Utalentowany polski napastnik zaczął trenować z pierwszym zespołem i ma dostawać szanse od Mourinho na grę w pierwszym zespole. W taki sposób Mourinho dawał szanse m.in. Nicoli Zalewskiemu, Edoardo Bove, Cristianowi Volpato czy Felixowi Afenie-Gyanowi.

Jordan Majchrzak został zarejestrowany do rozgrywek Serie A z numerem 77. Wcześniej ten numer nosił Henrich Mychitarjan, który od lata zeszłego roku jest już piłkarzem Interu Mediolan. Polski napastnik został powołany na mecz z Bolonią w 16. kolejce Serie A, ale przesiedział je w pełni na ławce rezerwowych. Roma pokonała 1:0 Bolonię po golu Lorenzo Pellegriniego z rzutu karnego w szóstej minucie.

Jordan Majchrzak jest wypożyczony do Romy z Legii Warszawa do końca sezonu. Włosi mają opcję wykupu napastnika po zakończeniu rozgrywek za około 700 tysięcy euro. Majchrzak jest wychowankiem Warty Zawiercie. Zanim trafił do drużyn młodzieżowych Legii Warszawa, grał jeszcze dla Rozwoju Katowice. Do tej pory Majchrzak zagrał trzy mecze w drużynie Primavery Romy (zespół U-19).