Legendarny bramkarz chwali Szczęsnego. "Najlepszy na mundialu"

Wojciech Szczęsny wraca do gry w Juventusie po przerwie na mistrzostwa świata w Katarze. Polski bramkarz znalazł się w podstawowym składzie w meczu z Cremonese. Warto dodać, że Szczęsny nabawił się urazu karku po sparingu Juventusu ze Standardem Liege, ale kontuzja okazała się niegroźna. Mimo bardzo udanego turnieju w mediach regularnie pojawiają się kandydatury następców Szczęsnego - m.in. Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb) czy Marco Carnesecchi (Cremonese).

Legendarny włoski bramkarz chwali Wojciecha Szczęsnego. "Najlepszy bramkarz na mundialu"

Gianluca Pagliuca rozmawiał z portalem calciomercato.it tuż przed wznowieniem sezonu Serie A po mundialowej przerwie. Były bramkarz reprezentacji Włoch odniósł się do medialnych plotek wokół potencjalnego nowego golkipera Juventusu. Stanął w obronie Wojciecha Szczęsnego.

- Juventus ma dwóch bardzo dobrych bramkarzy. Szczęsny był najlepszym bramkarzem na mistrzostwach świata po Emiliano Martinezie. Dodatkowo jest jeszcze dość młody. Poza tym jego zmiennikiem jest bardzo dobry bramkarz, Mattia Perin. Będąc bramkarzem, Juventus byłby ostatnim zespołem, do którego bym poszedł - powiedział.

Pagliuca odnosił się tutaj do plotek m.in. z dziennika "La Stampa", które łączyły Marco Carnesecchiego z transferem do Juventusu przed przyszłym sezonem. Włoscy dziennikarze widzieli w nim następcę Wojciecha Szczęsnego. Carnesecchi obecnie występuje na wypożyczeniu w Cremonese, gdzie zachował dwa czyste konta w sześciu meczach Serie A. 22-letni włoski bramkarz wróci po zakończeniu sezonu do Atalanty Bergamo. Z kolei umowa Wojciecha Szczęsnego z Juventusem jest ważna do czerwca 2024 roku.

Były bramkarz Sampdorii czy Interu Mediolan odniósł się też do najnowszych trendów wokół bramkarzy, głównie do zapotrzebowania do gry nogami. - Priorytetem powinno być bronienie. Współcześni trenerzy wymagają, by bramkarze potrafili grać nogami, ale muszą też umieć wykonać interwencje. Koledzy z drużyny muszą czuć się bezpiecznie, gdy przeciwnicy strzelają w kierunku bramki - dodał.