Paulo Dybala oddał swój złoty medal mistrzostw świata

"Albicelestes" 36 lat czekali na triumf w najważniejszej piłkarskiej imprezie na świecie. Trzecie mistrzostwo świata zapewnili sobie, pokonując po rzutach karnych Francję w finale turnieju w Katarze. Jedną z "jedenastek" pewnie wykorzystał Paulo Dybala.

Złoty medal w klubowym muzeum

29-latek nie był pierwszoplanową postacią kadry Lionela Scaloniego na tym mundialu. W dwóch meczach, w których pojawił się na murawie, zagrał jedynie 17 minut, ale były to spotkanie półfinałowe oraz finał. W meczu o puchar świata wszedł tylko na konkurs rzutów karnych i w swojej próbie pokonał golkipera rywali, Hugo Llorisa.

Po powrocie do klubu, AS Romy, Paulo Dybala oddał swój złoty medal z Kataru do klubowego muzeum.

Argentyńczyk z polskimi korzeniami w klubie ze stolicy Włoch gra od lipca 2022 roku, gdy wygasł jego kontrakt z Juventusem. To w Turynie, w którym grał siedem lat, przeżył najlepsze chwile w karierze. W sezonie 2017/2018 zdobył nawet 22 bramki w Serie A, co do teraz jest jego najlepszym wynikiem w karierze. W obecnych rozgrywkach, już w barwach AS Romy, strzelił pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Podopieczni Jose Mourinho zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli.