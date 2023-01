Mourinho stawia na kolejnego Polaka. 18-latek przed szansą debiutu w Serie A

Włoskie media podały niedawno, że Jordan Majchrzak został włączony do pierwszego składu AS Romy przez Jose Mourinho. Tym samym 18-letni piłkarz jest drugim Polakiem po Nicoli Zalewskim, który otrzymał szansę od Portugalczyka. To nie koniec wyróżnień dla młodego napastnika.

Jordan Majchrzak otrzyma szansę od Jose Mourinho? Debiut w AS Romie już blisko

Majchrzak od nowego roku trenuje pod okiem Portugalczyka, a dziennikarze informują, że pomimo małego doświadczenia (zaledwie trzy mecze w młodzieżówce Romy), słynny trener chciałby się bliżej przyjrzeć 18-latkowi. Te informacje potwierdza Piotr Koźmiński. Dziennikarz Wirtualnej Polski napisał na Twitterze, że młody Polak ma się znaleźć jutro na ławce rezerwowych pierwszej drużyny w meczu Serie A z Bologną. "Duża rzecz" - pisał w poście.

Majchrzak jest obecnie wypożyczony z Legii Warszawa do rezerw Romy do końca obecnego sezonu. Włosi latem podejmą decyzję o tym, czy pozostanie w klubie na dłużej. Mówi się, że Polak miałby kosztować około 700 tysięcy euro. Napastnik jest wychowankiem Warty Zawiercie, z której trafił do Rozwoju Katowice. W 2020 roku przeniósł się do warszawskiego zespołu, gdzie najpierw występował w zespołach juniorskich, a później w rezerwach. W zeszłym sezonie rozegrał łącznie 31 meczów, w których strzelił 10 goli.

Jose Mouriniho po raz kolejny udowadnia, że lubi dawać szansę młodym piłkarzom. Poza Zalewskim regularnie wpuszcza na boisko między innymi na 20-letniego Edoardo Bove i 19-letniego Cristiana Volpato. Obaj odpłacili się trenerowi za zaufanie i łącznie strzelili już trzy gole w Serie A, ale bramki nie oddają ich wpływu na grę drużyny.

Po 15. kolejkach AS Roma zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Drużyna wznowi rozgrywki ligowe już w najbliższą środę. Tego dnia zmierzy się właśnie z Bologną.