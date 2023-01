Włochy wstrząśnięte brutalnym pobiciem sześciolatka. Jest reakcja

Włochy są zszokowane skandalicznym incydentem, do jakiego doszło tuż przed świętami. W miejscowości Ventimiglia znaleziono 6-letniego chłopca z poważnymi złamaniami kręgosłupa, zapadniętym płucem i pękniętą śledzioną. Jak podaje portal "Il Giorno", dziecko zostało brutalnie pobite przez partnera swojej babci. Mężczyzna próbował tłumaczyć, że chłopca potrącił samochód. Kamery monitoringu nie odnotowały jednak takiego zdarzenia.

Acerbi wstrząśnięty. "To są rzeczy, które nie powinny się wydarzyć"

Sprawa zbulwersowała także zawodnika Interu Mediolan Francesco Acerbiego. - Cześć, słyszałem o tym incydencie, jestem naprawdę zamrożony i zdumiony tym, co się stało. Bardzo mi przykro. To są rzeczy, które nie powinny się wydarzyć - skomentował 34-latek w specjalnym nagraniu, skierowanym do pobitego dziecka.

Piękne słowa obrońcy Interu. "Jakbyś był moim własnym synem"

Piłkarz postanowił w szczególny sposób wesprzeć poszkodowanego i zaprosił go na stadion swojej drużyny. - Nie poddawaj się. Musisz mieć teraz wielką siłę i odwagę, a wiem, że naprawdę ją masz. Wiem, że jesteś wielkim fanem Interu. Zapraszam na stadion, przedstawię cię wszystkim zawodnikom, jeśli chcesz, a potem wracaj do zdrowia. Czekamy na ciebie, ściskam cię z całego serca, jakbyś był moim własnym synem - powiedział Acerbi.

Obecnie maluch przebywa w szpitalu Gaslini w Genui, a jego stan z każdym dniem się poprawia. Kiedy tylko dojdzie do siebie z pewnością skorzysta z propozycji obrońcy Interu. Być może dzięki temu uda mu się szybciej zapomnieć o brutalności, której doświadczył. Sprawca pobicia został już przesłuchany przez prokuraturę.

Acerbi związany jest z Interem Mediolan od września 2022 r. Wcześniej bronił barw Lazio Rzym. W obecnym sezonie Serie A zagrał 9 meczów. 5 razy wystąpił także w Lidze Mistrzów. Największym sukcesem w karierze 34-latka jest mistrzostwo Europy, po które sięgnął wspólnie z reprezentacją Włoch w 2021 r.