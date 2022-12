Kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Pierwsze informacje nt. stanu zdrowia Polaka

Wojciech Szczęsny był w ostatnim czasie w rewelacyjnej formie. Na mistrzostwach świata w Katarze był najjaśniejszym punktem reprezentacji Polski. Bronił, co mógł, a nawet i więcej wliczając w to dwa rzuty karne, w tym jeden wykonywany przez Leo Messiego. Po powrocie do Juventusu także zachwycił fantastyczną paradą w meczu towarzyskim z chorwacką Rijeką.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Allegri komentuje stan zdrowia Wojciech Szczęsnego

W piątkowe popołudnie Wojciech Szczęsny znalazł się w podstawowym składzie Juventusu w meczu sparingowym z belgijskim Standardem Liege, który zakończył się remisem 1:1. W 32. minucie goście wyszli na prowadzenie po tym, jak Wojciech Szczęsny minął się z piłką przy do dośrodkowaniu, ta trafiła w Danilu, który zaliczył samobója. Chwilę po tym polski bramkarz miał poprosić o zmianę, ale ostatecznie dograł do końca pierwszej połowy, a w drugiej zastąpił go Mattia Perin.

Pierwsze doniesienia mówią o tym, że Szczęsny uskarżał się na ból karku. Po meczu kilka słów o stanie bramkarza przekazał trener Juventusu, Massimiliano Allegri. - Szczęsny? Uszkodził sobie kark, ale to nie powinien być duży problem. Jeśli jednak nie będzie gotowy do gry, to Perin jest przygotowany - powiedział.

W najbliższych godzinach mają się odbyć pierwsze badania, które ocenią uraz, którego nabawił się Szczęsny. Pierwszy mecz w Serie A, po przerwie na mundial, Juventus rozegra w środę, 4 stycznia z Cremonese.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

W sparingu ze Standardem Liege zagrał też Arkadiusz Milik, ale polski napastnik nie wyróżnił się niczym szczególnym i także opuścił boisko po pierwszej połowie.