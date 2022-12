Di Marzio wieszczy wielki transfer reprezentanta Polski. "Nadszedł jego moment"

Transferowa saga Jakuba Kiwiora trwa już od kilku miesięcy. Jeszcze latem wydawało się, że Polak może opuścić Spezię na rzecz West Hamu United. Sam zawodnik zdecydował się jednak pozostać we włoskim klubie. Od tego sezonu w końcu zaczął regularnie grać, a na dodatek znakomicie zaprezentował się podczas mistrzostw świata w Katarze. To sprawiło, że po młodego obrońcę ustawiła się kolejka chętnych.

Kiwior wzbudził zainteresowanie europejskich gigantów. Di Marzio potwierdza. "Nadszedł jego moment "

Media donosiły, że Kiwior wzbudził zainteresowanie przede wszystkim klubów z Serie A. Mowa o Juventusie, AC Milanie czy Napoli, a więc gigantach włoskiej piłki. Do wyścigu o Polaka miała włączyć się także Borussia Dortmund. Informacje te potwierdził Gianluca Di Marzio. Dziennikarz dobrze zorientowany na rynku transferowym podkreślił, że zmiana otoczenia przez 22-letniego defensora jest tylko kwestią czasu.

- Jakub Kiwior będzie jednym z zawodników, którzy podczas letniego okna transferowego znajdą się w centrum negocjacji. Myślą o nim zarówno Milan, jak i Juventus, ale obrońca podoba się też Napoli oraz Borussii Dortmund. Nadszedł jego moment - podkreślił dziennikarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Zdaniem Di Marzio Kiwior udowodnił już na boisku swoją wartość i teraz może liczyć na oferty od najlepszych czołowych klubów. - Także Luca Gotti, trener Spezii, który niedawno wpadł do nas do redakcji Sky, potwierdził, że Polak jest gotowy na ambitne wyzwania i posiada wszystkie umiejętności, aby rywalizować na wyższym poziomie. Spezia wykonała mądry ruch, odkrywając go, kiedy grał na Słowacji. Pozyskała go na czas - zakończył.

Kiwior rozegrał 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach klubowych w tym sezonie. Włosi są oczarowani defensorem. Dziennikarze z serwisu calciospezia.it podsumowali nawet dotychczasowe 15. kolejek Serie A w wykonaniu Polaka - otrzymał notę "7.5".

"Gigant w każdym znaczeniu tego słowa, zarówno jeśli chodzi o budowę ciała, jak i wyniki. Prawdziwy mur obronny, który ustawiony w centrum tylnej straży daje większe bezpieczeństwo całej formacji defensywnej Spezii. Nieustępliwy w pojedynkach powietrznych i twardy w kontrach. (...) Formę potwierdził także na mundialu w Katarze, więc teraz wszystkie oczy są skierowane na niego, także te zagraniczne" - czytamy.

Kontrakt Kiwiora ze Spezią obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Obecnie portal Transfermarkt wycenia obrońcę na osiem milionów euro.