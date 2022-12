Jest kwota transferu Żurkowskiego. Miliony euro za reprezentanta Polski

Latem Szymon Żurkowski wrócił do Fiorentiny z wypożyczenia, które spędził w Empoli. Wiemy już, że nie był to dobry ruch, a pierwszą część rozgrywek Polak może spisać na straty. Nie pojawiał się regularnie na boisku i rozegrał łącznie jedynie 78 minut. W związku z tym coraz częściej mówi się, że pomocnik ma zmienić klub zimą. - Transfer Szymona Żurkowskiego to jedyna rzecz, której jestem pewien. Nie ma żadnej przyszłości w klubie - powiedział Andrea Giannattasio, dziennikarz "Corriere dello Sport" w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Szymon Żurkowski coraz bliżej Salernitany

Niedawno Radio Firenze Viola poinformowało, że Żurkowski dał znać władzom klubu, że chce jak najszybciej odejść. Polak nie może narzekać na brak zainteresowania. Wiele mówi się, że piłkarza chcą ściągnąć takie zespoły jak Empoli, Spezia i Salernitana. Wydaje się, że najbliżej transferu Żurkowskiego jest ten ostatni zespół.

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", działacze zespołu z Salerno są zdeterminowani, żeby ściągnąć pomocnika i mogą zaoferować Fiorentinie pięć milionów euro. Zdaniem dziennikarzy obie strony kontaktowały się już ze sobą w tej sprawie i cała operacja ma się zakończyć w styczniu. Żurkowski nie byłby pierwszym Polakiem w Salernitanie. W tym klubie gra również Krzysztof Piątek. Napastnik trafił tam przed bieżącym sezonem i do tej pory rozegrał 11 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Fiorentina po 15 kolejkach Serie A znajduje się dokładnie w połowie stawki, na 10. miejscu i do tej pory uzbierała 19 punktów. Salernitana z kolei plasuje się na 12. pozycji z dorobkiem 17 punktów. Rozgrywki Serie A zostaną wznowione w przyszłym roku. Następna kolejka odbędzie się 4 stycznia.

