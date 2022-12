Boniek wziął i wypalił. "Stać ich na wygranie Ligi Mistrzów"

Po zakończeniu mundialu w Katarze przyszedł czas na reaktywację rozgrywek klubowych. Co prawda włoska Serie A ruszy dopiero po nowym roku, jednak dziennikarze i eksperci już teraz przewidują, kto zgarnie mistrzostwo kraju. Swoją opinię na ten temat przedstawił Zbigniew Boniek, który wskazał jednego faworyta.

Zbigniew Boniek pochwalił SSC Napoli. "Myślę, iż stać ich na wygranie Ligi Mistrzów"

W rozmowie z tamtejszym "Corriere dello Sport" były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że jego zdaniem głównym kandydatem do zdobycia scudetto jest Napoli. Wiceprezes UEFA bardzo przychylnie wypowiadał się o trenerze "Azzurich" oraz był pod wrażeniem stylu gry prezentowanego przez jego piłkarzy.

- Lubię Spallettiego. Skupia się na istotnych kwestiach i wie, czego oczekiwać od swojej drużyny. Wyobrażam sobie, jak sięga po tytuł trenera roku po tym, jak zdobędzie mistrzostwo pod koniec sezonu. Fani Napoli mogą być tak przesądni, jak sobie życzą, ale muszę to powiedzieć: mają ogromną przewagę, grają piękny futbol i nikt nie jest w stanie utrzymać ich tempa na dłużej - powiedział Zbigniew Boniek.

Były selekcjoner reprezentacji Polski dodał także, że postrzega włoski klub, jako jednego z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Napoli w swojej historii jeszcze nigdy nie sięgnęło po to trofeum.

- Powiem też, że myślę, iż stać ich na wygranie Ligi Mistrzów - stwierdził Boniek. Oprócz tego 66-latek pochwalił ruchy transferowe włodarzy zespołu. - Nazywam go Kvaradona, to czysty talent. Kim to z kolei jeden z najlepszych obrońców w Serie A z powodu jego energii, koncentracji, krycia i umiejętności gry w powietrzu. To gracz klasy światowej. Oczywiście, że Napoli wciąż musi mieć oko na Milan i Inter. Juventus to dobra drużyna, ale z powodu wszystkiego, co dzieje się poza boiskiem, trudniej będzie im wrócić do walki o mistrzostwo - zakończył były prezes PZPN.

Po 15 kolejkach SSC Napoli uzbierało 41 punktów i obecnie znajduje się na fotelu lidera Serie A z ośmioma oczkami przewagi nad drugim Milanem. Pierwszym rywalem "Azzurich" po przerwie będzie Inter Mediolan. Mecz zaplanowany jest na środę 4 stycznia o godz. 20:45.