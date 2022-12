Napoli szykuje się na odejście Zielińskiego. Ma już następców

Piotr Zieliński może opuścić drużynę Napoli - tak prognozuje włoski dziennik "La Repubblica". Zdaniem dziennikarzy Polak nie będzie mógł liczyć na przedłużenie kontraktu, opiewającego na kwotę 4,2 mln euro rocznie, który wygaśnie pod koniec czerwca 2024 roku. Napoli chciałoby zmniejszyć zarobki naszego reprezentanta do 3,5 mln euro. Jeśli więc Zieliński nie przystanie na te warunki, a właśnie na to się zapowiada, możliwy będzie transfer i to już najbliższego lata.

Napoli wzięło się do pracy. Dwóch potencjalnych następców Zielińskiego

Bez względu na to, czy ostatecznie Zieliński zdecyduje się na zmianę klubu, czy nie, dyrektor sportowy Napoli Cristiano Giuntoli chce być przygotowany. Dlatego też już teraz rozpoczęły się poszukiwania ewentualnego następcy 28-letniego pomocnika. Na ten moment ekipa lidera obecnego sezonu Serie A ma dwóch kandydatów - Lazara Samardzicia i Azzedine Ounahiego.

Pierwszy z nich to 20-letni Niemiec serbskiego pochodzenia, występujący na co dzień w Udinese. Utalentowany gracz już zbiera dobre recenzje za grę w Serie A. Były włoski piłkarz, występujący w Napoli w latach 80., Andrea Carnevale stwierdził nawet, że w przyszłości Samardzic może stać się mocniejszy od Zielińskiego. W tym sezonie strzelił on trzy gole w 14 ligowych meczach.

Drugi kandydat to odkrycie niedawno zakończonego mundialu w Katarze - Azzedine Ounahi. 22-letni reprezentant Maroka występuje obecnie we francuskim Angers. - To nowoczesny, elegancki i bardzo skuteczny pomocnik, jeśli chodzi o grę do przodu. W ustawieniu 4-3-3 byłby idealnym pomocnikiem - charakteryzuje go "La Repubblica". Problemem w jego przypadku może okazać się cena. Do Angers po mistrzostwach spływają kolejne oferty, więc cena za piłkarza wrosła nawet do 20-25 mln euro. Dla Napoli byłaby to jednak dobra inwestycja.

Zieliński odejdzie z Napoli? Blisko było już ostatniego lata

Zieliński bliski odejścia z Napoli był już zeszłego lata. Polak został we Włoszech tylko dlatego, że odrzucił ofertę West Hamu United. Pozostanie w Neapolu okazało się jednak słusznym wyborem. Polak odzyskał dawną formę, a klub radzi sobie znakomicie. Jest liderem Serie A i z pierwszego miejsca w grupie awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pytanie więc, czy Zieliński rzeczywiście będzie chciał w tak dobrej sytuacji żegnać się z zespołem.