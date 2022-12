Ojciec reprezentanta Polski zareagował na hitowy transfer. "Potrzebuje bodźców"

Podczas ostatnich mistrzostw świata Bartosz Bereszyński był jednym z najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski. Udany występ na mundialu oraz solidna marka, jaką przez lata wypracował sobie we włoskiej Sampdorii, sprawiły, zaczął być łączony z transferem do mocniejszego klubu.

Ojciec Bartosza Bereszyńskiego skomentował zainteresowanie Napoli. "Postawił kropkę nad i"

Wiele wskazuje na to, że obrońca w styczniowym oknie transferowym odejdzie do Napoli, aktualnego lidera Serie A. W rozmowie z Interią do transferu zawodnika odniósł się jego ojciec Przemysław Bereszyński, który przyznał, że wcześniej niewiele wskazywało na to, aby miało dojść do takiego ruchu. - Za dużo nie wiem, ale przed mistrzostwami nie było tematu transferu do Napoli. Oczywiście mogło być tak, że Bartka obserwowali wcześniej i dobry występ na mundialu ich przekonał. Postawił kropkę nad i - powiedział.

Starszy z Bereszyńskich jest zdania, że ten ruch może ożywczo podziałać na karierę zawodnika, który więcej obiecywał sobie po pobycie w Genui. - On potrzebuję bodźców. Trochę zakopał się w Sampdorii. Myślał, że pójdzie tam do przodu, będą inwestycje w zespół i zahaczą o europejskie puchary. Tymczasem jest stagnacja, a nawet cofanie się - wyjaśnił. Przeszkodą nie powinien być także wiek. - 30 lat to jeszcze nie koniec kariery - dodał.

Przemysław Bereszyński ocenił także występ syna na mundialu, który uznał za "dobry". - Po występie z Chile (w ostatnim sparingu przed MŚ - red.) nie pozostawił trenerowi wątpliwości. Nie pierwszy raz pokazał, że potrafi wykorzystać lukę na innej pozycji, niż ulubiona prawa obrona. I nie zawiódł - stwierdził.

Bartosz Bereszyński występuje w Sampdorii od stycznia 2017 roku. Dotychczas rozegrał w niej 186 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył osiem asyst.

