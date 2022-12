Boom! Hitowy transfer Bereszyńskiego dopięty. "Operacja zakończona"

Bartosz Bereszyński był jednym z lepszych piłkarzy reprezentacji Polski podczas zakończonych dwa dni temu mistrzostw świata w Katarze. Obrońca był pewnym punktem drużyny w całym turnieju i wzbudził zainteresowanie wielkich klubów. Teraz jest już niemal pewne, że Bereszyński zamieni Sampdorię na Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda kościół katolicki za 20 mln dolarów. "Proszę skasować to nagranie"

Bartosz Bereszyński przechodzi do Napoli. Rejestracja po 2 stycznia. "Operacja zakończona"

Bartosz Bereszyński zostanie nowym piłkarzem Napoli, a jego rejestracja nastąpi po 2 stycznia. Wówczas włoskie drużyny mogą dopisywać do składu kolejnych zawodników. W drugą stronę, na wypożyczenie do Sampdorii, powędruje Alessandro Zanoli.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

- Operacja jest już zakończona. Sytuacja płacowa została ustalona, ale w każdym przypadku piłkarze mogą być rejestrowani dopiero od 2 stycznia - powiedział Ciro Venerato w jednym z programów radiowych. Przyznał też, że transakcja będzie korzystna dla obu klubów. - Zanoli pójdzie do Genui. To ciekawy facet, trzymanie go na ławce jest złe. Musi się rozwijać - dodał.

FIFA znów zrobiła z dziennikarzy ignorantów. Półtora miliarda? Ten rekord to bzdura

Według informacji Sport.pl ważną osobą w operacji związanej z transferem był Federico Pastorello, jeden z najbardziej uznanych agentów we Włoszech, który w rozmowie z Aleksandrem Bernardem przyznał, że był pośrednikiem tej transakcji. - Mogę powiedzieć, że oficjalnie współpracuję z jego przedstawicielami, którzy są świetnymi ludźmi i fachowcami. Można mnie określić pośrednikiem przy transferze Bereszyńskiego do Napoli - powiedział.

Dotyk w rozwoju dziecka, dlaczego jest tak ważny i jaki ma wpływ na malucha

Jak podają włoskie media Bereszyński ma być gotowy do gry na mecz Napoli - Inter Mediolan. To spotkanie zaplanowano na 4 stycznia 2023 roku.