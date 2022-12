Obronił karnego Lewandowskiemu, idzie do Serie A. Zaskakujący transfer

37-letni Guillermo Ochoa to były bramkarz m.in. Malagi, Granady, Standardu Liege czy Ajaccio. Meksykanin najbardziej znany jest jednak ze swoich znakomitych występów w kadrze Meksyku na mistrzostwach świata. Jego popisem był przede wszystkim mundial w Brazylii w 2014 roku, ale i ostatnio w Katarze zasłynął tym, że w meczu z Polską (0:0) obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.

Obronił karnego Lewandowskiemu, trafia do Serie A. Zaskakujący transfer Guillermo Ochoy

Po ponad 3,5 roku gry w ojczyźnie, w barwach Clubu America, Guillermo Ochoa będzie miał okazję ponownie występować w Europie. Jak informuje znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio z telewizji "Sky Sport", Ochoa ma podpisać kontrakt z klubem włoskiej Serie A - Salernitaną, w barwach której występuje polski napastnik Krzysztof Piątek.

Ochoa ma trafić do Serie A za darmo, gdyż jego umowa z Clubem America wygasa z końcem roku. We Włoszech ma występować co najmniej przez pół roku, bo tyle ma obowiązywać jego kontrakt z Salernitaną. Zdaniem Di Marzio osiągnięto pełne porozumienie w sprawie transferu 37-letniego Meksykanina, który zaliczył aż 135 występów w reprezentacji narodowej.

Niedługo później te doniesienia potwierdził także inny renomowany włoski dziennikarz - Fabrizio Romano.

Salernitana to obecnie dwunasta siła włoskiej Serie A. Klub Krzysztofa Piątka w 15 kolejkach sezonu 2022/23 zgromadził 17 punktów i ma aż dziesięć punktów przewagi nad strefą spadkową.