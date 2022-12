Reprezentant Polski o krok od transferu. Fabrizio Romano potwierdza

Jeszcze w czasie, gdy reprezentacja Polski brała udział w mistrzostwach świata w Katarze, wiele mówiło się o potencjalnym transferze Bartosza Bereszyńskiego. Pojawiały się doniesienia o AS Romie, ale wydaje się, że najprawdopodobniej 30-latek wyląduje w Napoli. Taki transfer byłby nagrodą m.in. za świetną grę w obronie Bereszyńskiego, który w trakcie mundialu występował na nienaturalnej dla siebie pozycji, lewego obrońcy.

Zostały już tylko formalności w temacie transferu Bereszyńskiego do Napoli

- Dla Bereszyńskiego to nagroda za całą karierę. Na mundialu pokazał swoją wartość, osobowość i charakter i uważam, że będzie idealnym dodatkiem do i tak wspaniałej drużyny - powiedział agent piłkarski - Federico Pastorello - który pracował nad transferem Polaka do Napoli.

Teraz kolejne doniesienia w sprawie przenosin Bereszyńskiego do Neapolu podał Fabrizio Romano, dziennikarz specjalizujący się w transferach.

- Napoli przygotowuje dokumenty związane z transferem Bartosza Bereszyńskiego, który przyjdzie, jako nowy prawy obrońca z Sampdorii - poinformował Romano na Twitterze. Dalej dodał, że po załatwieniu tych formalności klub zajmie się nową umową dla Japończyka, Kim Min-Jae.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Bereszyńskim zainteresowany jest Olympique Marsylia, ale wydaje się, że Francuzi nie mają większych szans na zastopowanie transferu Polaka do lidera włoskiej Serie A.

Bartosz Bereszyński będzie w Napoli trzecim polskim zawodnikiem. W drużynie z południa Włoch występują także Piotr Zieliński, a także rezerwowy bramkarz Hubert Idasiak. W Neapolu były piłkarz Lecha Poznań i Legii Warszawa będzie zmiennikiem Giovanniego Di Lorenzo, prawdopodobnie najlepszego prawego obrońcy w Serie A, co może być złą informacją dla reprezentacji Polski, gdyż Di Lorenzo gra w praktycznie każdym meczu drużyny Luciano Spallettiego.

Bereszyński w Sampdorii Genua występował przez ostatnie sześć lat, po tym jak w styczniu 2017 roku trafił do tego klubu z Legii Warszawa. W Serie A rozegrał przez ten czas 179 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył siedem asyst.