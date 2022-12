"Wujek prześladował moją matkę, nie mógł jej wybaczyć. Miałem podjąć decyzję, czy go zabić"

Do wielkiej piłki wszedł z przytupem. Miał 22 lata, gdy jego Crvena Zvezda Belgrad wygrała Puchar Europy w 1991 r. Rozkwitł jednak we Włoszech, zaczynając w Romie. I choć nie zdobył z nią żadnego trofeum, to miał wpływ na jej losy. To podobno Sinisa podszedł do trenera Vujadina Boszkova przed meczem z Brescią i powiedział, żeby powołał tego zdolnego chłopaka z Primavery. Nastolatek nazywał się Francesco Totti.

Sinisa niedługo potem przeniósł się do Sampdorii. Dziś Sampa szoruje po dnie Serie A, wtedy była silną drużyną, którą trenował Sven-Goran Eriksson. W sezonie 1994/95 dotarli do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Kilka lat później Mihajlović został sprzedany do Lazio, choć otrzymywał liczne groźby od fanów Romy. Ale Sinisa zawsze robił, to co uważał za słuszne i mówił to, co myśli. Do tego jeszcze wrócimy.

W drugim rzymskim klubie najpierw zdobył PZP, a później - wiosną 2000 - jeszcze scudetto, Puchar Włoch oraz Puchar UEFA. Po mistrzostwo Włoch sięgnął także z Interem Mediolan w 2006 r., po czym zakończył karierę. Na boisku z reguły zajmował się rozbijaniem akcji rywali, dzięki swej sile i nieustępliwości. Ale choć był obrońcą (środkowym i lewym) oraz defensywnym pomocnikiem, to zdobył w karierze 79 bramek, z czego aż 27 z rzutów wolnych. Miał genialną lewą nogę. W Lazio potrafił zdobyć hat-trick, strzelając tylko z rzutów wolnych.

Choć z klubami zdobył liczne trofea, to pewnie nie do końca spełnił się w kadrze. Najpierw Jugosławii, a później Serbii i Czarnogóry. Z tą pierwszą dotarł 1/8 finału mundialu we Francji, gdy Chorwaci cieszyli się z brązu. W XXI wieku na wielkim turnieju już nie zagrał. Jego rodzinna historia jest skomplikowana niewiele mniej niż historia Bałkanów.

"Miałem podjąć decyzję, czy go zabiją"

Jego matka była Chorwatką a ojciec Serbem. Z rodzinnego Vukovaru opanowanego przez Chorwatów musieli uciekać do Belgradu, bo ich dom został po prostu zniszczony. Ale w Belgradzie też nie było kolorowo.

- Mój wujek był chorwackim generałem. Prześladował moją matkę, gdy tylko poślubiła Serba. Nie mógł jej wybaczyć. A gdy razem uciekaliśmy do Belgradu, on pisał do matki, że mamy wracać, żeby on mógł zabić tę serbską świnię, jak mówił o moim ojcu - opowiadał Mihajlović.

Ale Sinisa też nie zadawał się z aniołkami. Jego przyjacielem był Zeljko "Arkan" Raznatović, współtwórca serbskiej paramilitarnej milicji. "Tygrysy Arkana" zostały oskarżone o liczne zbrodnie wojenne jak np. czystki etniczne. "Arkan" sam został zamordowany w Belgradzie, ale wcześniej był szefem ultrasów Crvenej Zvezdy i prezesem klubu FK Obilić. - Kiedy "Arkan" uprowadził mojego wuja, zadzwonił do mnie, bym podjął decyzję, czy go zabić za to, co mówił o moim ojcu, i po tym, jak dręczył matkę. Nie chciałem - wspominał Mihajlović.

Napięte stosunki polityczne i społeczne między dwoma narodami, potem państwami, nie mogły nie znaleźć odbicia w sporcie. Wystarczy przypomnieć 1991 r., gdy zaczynała się wojna. W finale Pucharu Jugosławii Crvena grała z Hajdukiem Split. Serbowie wyszli na boisko w czarnych opaskach, by upamiętnić ofiary wojny. Igor Stimac z Hajduka prowokował Siniszę już przed meczem. - Liczę, że wymordują ci całą rodzinę - miał mu szeptać do ucha. Mihajlović zakończył mecz z czerwoną kartką. Po faulu na Stimacu. Kilka miesięcy znowu się spotkali na boisku, ale tym razem obaj wylecieli z boiska po szarpaninie.

- Wojna na Bałkanach była okropna. Wczoraj ktoś był twoim sąsiadem, a następnego dnia w ciebie celował - mawiał Mihajlović.

Plucie, szarpaniny i kobiety w piłce

Jemu samemu też zarzucano rasizm. Wie o tym Patrick Vieira, francuski mistrz świata z 1998 r., który pochodzi z Senegalu. Po meczu Lazio z Arsenalem w Lidze Mistrzów Vieira oskarżył Siniszę o rasistowskie zaczepki, ale ostatecznie przyjął przeprosiny i zrezygnował z batalii sądowej. Siniszy się upiekło, choć groził mu podobno areszt.

Mihajlovicowi często puszczały nerwy. Podczas mundialu 1998 r. splunął w twarz Niemcowi Jensowi Jeremiesowi. Pięć lat później opluł też Adriana Mutu, gdy Lazio przegrało w Rzymie 0:4 z Chelsea w LM. Za karę musiał odpocząć na osiem meczów. Ale można było się z Mihajloviciem szturchać, a później i tak się zakolegować, czego najlepszym przykładem jest Zlatan Ibrahimović. Szwed na boisku wielokrotnie się zderzał z Sinisą, ale później spotkali się w Interze. Zlatan strzelał gole, a Mihajlović udzielał mu wskazówek jako członek sztabu szkoleniowego.

Kilka lat temu zaśpiewali razem na słynnym festiwalu San Remo.

Kończąc listę wstydliwych wątków Mihajlovicia warto dodać, że był oskarżany o seksizm, kiedy jako trener Milanu stwierdził, że kobiety nie powinny rozmawiać o piłce. - Sorry, ale nie nadają się do tego - stwierdził.

Mihajlović był przeciętnym trenerem

Jako szkoleniowiec najlepszą średnią punktową na mecz osiągnął z Milanem (1.76 pkt na mecz), choć te liczby i tak nikogo nie powalały na kolana. Przeciwnie. Milan był wówczas w potężnym kryzysie, wciąż nie umiał się przebudzić po odejściu Maxa Allegriego. Na obronę Siniszy trzeba podkreślić, że pozostali trenerzy Milanu z tamtego okresu także zawodzili, a byli to m.in. Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Cristian Brocchi czy Vincenzo Montella.

Mihajlović nie odkrył jedynie Tottiego. To właśnie Sinisa dał szansę debiutu 16-letniemu Gigio Donnarummie, który dziś jest mistrzem Europy i strzeże bramki PSG. Mihajlović trener nie zrobił też furory ani w Torino, ani w Bolonii.

Choć początki w Bolonii miał dobre. W styczniu 2019 r. zastąpił Inzaghiego. Objął zespół w strefie spadkowej, a wylądował na 10. miejscu. W kolejnych latach nie umiał wyjść poza przeciętność. Bolonia zajmowała kolejno 12., 12., i 13. miejsce.

Ale w ostatnich latach miał ważniejsze rzeczy na głowie niż futbol, choć to właśnie piłka utrzymywała go przy życiu. Mihajlović zachorował na białaczkę, na którą zmarł jego ojciec. "Białaczka ma pecha, że trafiła na Siniszę" - pisała wtedy "La Gazzetta dello Sport".

I faktycznie Mihajlović się nie poddawał. Gdy był na chemioterapii, to oglądał treningi na kamerce ze szpitalnego łóżka, jakby grał w Football Menagera. Później pojawiał się co jakiś czas na ławce trenerskiej. Kaszkietem ukrywał łysinę, a kołnierzykiem polówki zakrywał plastry zasłaniające rany po wkłuciach.

"Powiedzieć, że cię kocham, to za mało. Twoja siła, twoja motywacja i twoja odwaga czynią mnie najbardziej dumną dziewczyną na świecie. Jesteś kimś więcej niż wojownikiem, więcej niż lwem, jesteś ważniejszy niż cokolwiek innego. Ileż rzeczy chciałabym ci powiedzieć, ale właściwych słów do opisania ciebie nikt jeszcze nie wymyślił" - napisała Virginia Mihajlović w opisie do zdjęcia taty z meczu.

I gdy wydawało się, że powoli wychodzi na prostą, to kilka tygodni temu choroba znowu dała o sobie znać. Sinisa zmarł 16 grudnia 2022 r. Miał 53 lata i osierocił piątkę dzieci.