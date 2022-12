Giganci w kolejce po nową gwiazdę futbolu. Anglicy rzucają konkretną kwotę

Chwicza Kwaracchelia przeprowadził się do Napoli zaledwie kilka miesięcy temu. W drużynie Luciano Spalettiego 21-letni skrzydłowy z Gruzji radził sobie w rundzie jesiennej wręcz rewelacyjnie. W 17 meczach strzelił 8 goli i zaliczył 10 asyst, co pomogło drużynie zdominować ligową rywalizację i wypracować osiem punktów przewagi nad resztą stawki. Zawodnik szybko zyskał przydomek "Kwaradona", a także zainteresowanie ze strony topowych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni katarski McDonald od europejskiego?

Chwicza Kwaracchelia na celowniku europejskich gigantów. Newcastle United chce wydać fortunę na kolegę Piotra Zielińskiego

Jak podaje "The Times" po Kwaracchelię ustawiła się kolejka chętnych. Przodują jej Real Madryt i Paris Saint-Germain. Giganci z Hiszpanii i Francji mogą mieć jednak poważnego konkurenta w walce o zakontraktowanie zawodnika. Jest nim rosnące w siłę Newcastle United, napędzane przez pieniądze saudyjskich właścicieli.

Zgrzyt we Francji. Zidane odrzuca zaproszenie na finał MŚ. Benzema króciutko

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zdaniem "The Times", menadżer Eddie Howe w styczniowym oknie transferowym dostanie okazały budżet na wzmocnienia zespołu, który i tak już świetnie radzi sobie w Premier League. Newcastle po 15 kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli i ustępuje jedynie Arsenalowi i Manchesterowi City. Wyprzedza natomiast Tottenham, Manchester United, Liverpool i Chelsea.

By taki stan rzeczy się utrzymał, a nawet jeszcze uległ poprawie, Saudyjczycy głęboko sięgną do kieszeni. Chwicza Kwaracchelia "to główny cel transferowy", jak czytamy na łamach brytyjskiej gazety. Newcastle jest w stanie zaoferować za niego aż 50 milionów funtów. Napoli zrobiłoby świetny interes, gdyż latem zapłaciło za Gruzina Dinamo Batumi "tylko" 10 milionów euro. Jeśli nie uda się przeprowadzić transferu w styczniu, Newcastle ma ponownie spróbować latem.

Umowa Kwaracchelii z Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Skrzydłowy wcześniej reprezentował barwy m.in. Lokomotiwu Moskwa i Rubina Kazań. Po rozpoczęciu przez Rosję ataku na Ukrainę skorzystał z przepisów FIFA i rozwiązał umowę z Rubinem. Na krótko dołączył do wspomnianego Dinamo Batumi przed transferem do Włoch. Kwaracchelia rozegrał też 19 meczów w reprezentacji Gruzji i strzelił dla niej 10 goli.

Jak ulżyć dziecku, które płacze i nerwowo się wierci? Powodów możesz szukać na skórze