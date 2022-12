Milik błyszczy w Juventusie. Jego wokal szturmem podbił klubowe media [WIDEO]

Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu Arkadiusz Milik udał się na wypożyczenie z Olympique'u Marsylia do Juventusu. W nowym zespole szybko zaczął strzelać bramki, dzięki czemu wypracował sobie mocną pozycję.

Juventus pokazał Milika w świątecznej aranżacji. Polak zaśpiewał "Jingle Bells"

W ostatnich tygodniach polski napastnik występował na mistrzostwach świata w Katarze. W trakcie turnieju rozegrał trzy mecze, jeden z nich (z Arabią Saudyjską) zaczął w pierwszym składzie. Co prawda nie udało mu się zdobyć bramki ani zaliczyć asysty, ale i tak miał wkład w awans do 1/8 finału.

Po tym, gdy reprezentacja Polski zakończyła udział w mundialu, Milik udał się na krótkie wakacje. W ostatnich dniach znowu znalazł się w centrum zainteresowania, a to za sprawą konta Juventusu na Tik Toku. Zamieszczono tam film, na którym zawodnik w świątecznym swetrze śpiewa piosenkę "Jingle Bells". Wideo odtworzono już ponad 300 tysięcy razy, zebrało też blisko 40 tys. polubień, co czyni go jednym z popularniejszych w ostatnim czasie na profilu turyńczyków.

Rozgrywki we Włoszech zostaną wznowione na początku stycznia. Od tego momentu Milik będzie walczył o to, aby Juventus wykupił go z Marsylii. - Mam miłe wspomnienia z Francji. Teraz jestem w nowym klubie i mam nadzieję, że uda mi się w nim zostać - mówił kilkanaście dni temu. Z informacji "Tuttosport" wynika, że jest to bardzo realne, w Turnie są zadowoleni z jego postawy, w dodatku cena wykupu jest niewygórowana.

W obecnym sezonie Milik zagrał 17 meczów dla Juventusu, strzelił w nich sześć goli i nie zaliczył żadnej asysty.