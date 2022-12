Z katarskich upałów do siarczystego mrozu. Reprezentant Polski robi formę

Piotr Zieliński nie może być w pełni zadowolony z mundialu, bo w Katarze miał bardzo duże wahania formy. Blado wypadł z Meksykiem (0:0) i z Argentyną (0:2), ale w meczu z Arabią Saudyjską strzelił gola (2:0), a w starciu 1/8 finału z Francuzami (1:3) był jednym z najlepszych na boisku.

Na pewno pomocnikowi Napoli nie pomagała taktyka Czesława Michniewicza. W trakcie meczów piłka często latała Zielińskiemu nad głową. - Powinniśmy wykorzystywać umiejętności takich piłkarzy jak ja, "Lewy", Milik. Mamy gości, mamy gaz. Dla mnie ta reprezentacja powinna grać jak dziś. Nie mamy się czego bać - powiedział Zieliński po mundialu.

Teraz 28-latek wrócił do Ząbkowic Śląskich, gdzie mieszkają jego rodzice. Choć jeszcze przez kilka dni urlopu, to nie traci czasu i już pracuję nad dobrą dyspozycją. Zieliński pochwalił się filmikiem w mediach społecznościowych, na którym widać, jak "morsuje", czyli bierze zimną kąpiel. To forma rekreacji, polegająca na krótkotrwałym zanurzaniu się w wodzie w niskich temperaturach. "Morsowanie" regeneruje organizm oraz może poprawić wydolność fizyczną i zwiększyć odporność organizmu.

Zielinski 'morsuje' https://www.instagram.com/zielu_94/

Napoli walczy o mistrza

Napoli czeka na mistrzostwo Włoch od 1990 roku, gdy Diego Maradona i spółka wywalczyli scudetto. W ostatnich latach Napoli wielokrotnie było blisko mistrzostwa, ale na ostatniej prostej zawodziło. Teraz, po 15 kolejkach, jest liderem Serie A i ma osiem punktów przewagi nad Milanem, a 10 pkt nad Juventusem. Już czwartego stycznia Napoli zagra z Interem.