Kolejny Polak w Napoli? Świetny mundial się opłacił

Bartosz Bereszyński był podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w Katarze. Rozegrał wszystkie cztery spotkania w pierwszym składzie, a na boisku spędził 342 na 360 możliwych do rozegrania minut. Za każdy mecz zgarnął dobre recenzje, a jego gra odbiła się szerokim echem we włoskiej Serie A, w której występuje na co dzień. Okazuje się, że w najbliższych dniach może stać się bohaterem głośnej wymiany na linii Sampdoria - Napoli.

Bartosz Bereszyński klubowym kolegą Piotra Zielińskiego w Napoli? "Od razu dokonałbym tej wymiany"

Znany z informacji o transferach włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że rozmowy pomiędzy Sampdorią a Napoli weszły w decydującą fazę, a negocjacje mogą zakończyć się jeszcze przed świętami. Oba kluby chciałyby dokonać wymiany zawodników, w związku z którą do Genui miałby powędrować 22-letni Alessandro Zanoli, a do Neapolu Bartosz Bereszyński. Ponadto Napoli miałoby odzyskać Nikitę Continiego, który przebywa na wypożyczeniu z Sampdorii.

"Kontakty Napoli i Sampdorii są coraz bardziej pogłębione, a porozumienie w sprawie potrójnej wymiany jest coraz bliższe" - informuje di Marzio.

Odkąd Bereszyński trafił do Sampdorii w styczniu 2017 roku, zagrał w jej barwach 186 spotkań, w których zdobył jednego gola i zaliczył osiem asyst. W obecnym sezonie zagrał 15 meczów, w których na boisku spędził 1202 minuty. Teraz może zamienić przedostatni zespół ligi, a drużynę liderów, którzy pozostają głównymi kandydatami do wygrania rozgrywek.

- Od razu dokonałbym wymiany, o której mówiono w ostatnich godzinach. Bereszyński to piłkarz, który ma naprawdę duże doświadczenie w Serie A, grał też w mundialu z Polską, w której występuje od lat. Polak byłby doskonałym następcą Di Lorenzo - twierdził w Radiu Kiss Kiss ekspert Paolo Del Genio. Z kolei były piłkarz Vittorio Tosto w Radio Marte dodał: - Bereszyński to zawodnik skonsolidowany i z doświadczeniem. Grał dobrze na mistrzostwach świata i gwarantuje wysoki poziom.

Wątek polskiego obrońcy pojawił się również w programie Punto Nuovo Sport Show, gdzie były obrońca Napoli był przekonany, że dla Napoli to fantastyczny ruch. - Z Bereszyńskim skład Napoli byłby jeszcze bardziej kompletny, a przecież mówimy o drużynie, która walczy i Scudetto - stwierdził.

Rywalem Bartosza Bereszyńskiego o miejsce na prawej obronie Napoli byłby kapitan drużyny Giovanni Di Lorenzo. W tym sezonie Włoch rozegrał w drużynie 22 spotkania, w których zdobył jednego gola i trzy razy asystował przy trafieniach kolegów.

W Neapolu od 2016 roku gra Piotr Zieliński, który jest jednym z liderów drużyny trenera Luciano Spalettiego. SSC Napoli wciąż liczy na upragnione scudetto. Obecnie zajmuje 1. miejsce w tabeli, ale do końca sezonu została ponad połowa spotkań. Rywale tracą do lidera co najmniej osiem punktów - AC Milan (33 pkt), Juventus (31 pkt), Lazio Rzym i Inter Mediolan (30 pkt).