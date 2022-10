Juventus rehabilituje się po kompromitacji. Trzech Polaków derbach Turynu

W sobotę o 18:00 Torino zmierzyło się na własnym stadionie w derbowym meczu z Juventusem. Ekipa Massimiliano Allegriego jest ostatnio w bardzo słabej formie i w kompromitujący sposób przegrała między innymi 0:2 z Maccabi Hajfa w Lidze Mistrzów. W związku z tym drużyna Ivana Juricia miała dobrą okazję do pierwszego derbowego zwycięstwa od sześciu lat. Od pierwszych minut w Torino zagrał Karol Linettty, a w drużynie Juventusu Wojciech Szczęsny. Arkadiusz Milik z kolei rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Juventus wygrywa z Torino

Pierwsze minuty meczu nie były bardzo emocjonujące. Oba zespoły nie stwarzały zagrożenia pod bramkami. Nieco częściej przy piłce utrzymywali się goście. W 34. minucie ekipa Massimiliano Allegriego stanęła przed doskonałą okazją do objęcia prowadzenia. Dusan Vlahović otrzymał piłkę w polu karnym i oddał mocny strzał na bramkę, który w świetny sposób obronił Vanja Milinković-Savić. Serb bardzo dobrze zachował się także przy dobitce w wykonaniu Manuela Locatellego. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie.

Xavi jednoznacznie o odejściu z FC Barcelony. "Nie chcę być problemem"

Tuż po rozpoczęciu drugiej części, Manuel Locatelli miał znakomitą sytuację do strzelenia gola, ale jego uderzenie ponownie zatrzymał Milinković-Savić. W dalszej części meczu Torino zaczęło powoli zyskiwać przewagę. Częściej utrzymywało się przy piłce i piłkarze regularnie wymieniali podania pod polem karnym Juventusu. W 58. minucie Nikola Vlasić oddał strzał z dystansu, ale między słupkami dobrze spisał się Wojciech Szczęsny i złapał piłkę. Niedługo później doskonałą okazję zmarnował Moise Kean. Włoch otrzymał dobre podanie w pole karne, ale jego strzał okazał się bardzo niecelny. W 73 minucie na boisku w miejsce Keana pojawił się Arkadiusz Milik. Zaledwie dwie minuty później Juventus objął prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne na listę strzelców wpisał się Dusan Vlahović. Torino po stracie gola prezentowało się już dużo gorzej. Ostatecznie wynik do końca już się nie zmienił i Juventus wygrał to spotkanie 1:0. Co ciekawe, było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo ekipy Massimiliano Allegriego w tym sezonie.

Torino 0:1 Juventus

Strzelcy: Dusan Vlahović (75')

Dzięki wygranej Juventus awansował na siódme miejsce w tabeli. Obecnie ma na koncie 16 punktów. Torino z kolei plasuje się na 11. pozycji z dorobkiem 11 punktów. Oba zespoły mogą jednak znaleźć się na niższych pozycjach po tej kolejce. Wszystko zależy od wyników w pozostałych meczach.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Legendarny Ronaldo dostał pytanie o Lewandowskiego. "Cierpiałem przez niego"