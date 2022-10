Allegri jeszcze pracuje, ale Włosi już wiedzą. Siedmiu kandydatów na jego miejsce

Obecny sezon w wykonaniu Juventusu nie jest najlepszy. W rozgrywkach Serie A drużyna z Turynu zajmuje dopiero ósme miejsce z dorobkiem zaledwie 13 punktów w dziewięciu spotkaniach, natomiast w Lidze Mistrzów jest o krok od pożegnania się z rozgrywkami i walki tylko i wyłącznie o awans do 1/16 finału Ligi Europy.

Juventus walczy o życie, a Włosi już wskazują siedmiu kandydatów do zastąpienia Allegriego

O ile wyjazdową porażkę 1:2 z PSG można było wkalkulować, to już kolejne wyniki zespołu Massimiliano Allegriego są zdecydowanie poniżej oczekiwań. W drugiej kolejce rozgrywek Juventus przegrał u siebie 1:2 z Benfiką, następnie w niezbyt dobrym stylu wygrał 3:1 z Maccabi Hajfa, natomiast we wtorek przegrał w Izraelu 0:2. Po czterech kolejkach sytuacja Juventusu w grupie H jest bardzo trudna. Z dorobkiem zaledwie trzech punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzą PSG i Benfica, które uzbierały jak dotąd po osiem punktów. Oznacza to, że mecz piątej kolejki pomiędzy klubami z Lizbony i Turynu będzie decydujący. Porażka lub remis ekipy Allegriego oznacza koniec nadziei na awans do 1/8 finału.

Włoskie "Tuttosport" twierdzi, że najbliższe osiem meczów będzie decydujące, jeśli chodzi o przyszłość Massimiliano Allegriego. Po tych spotkaniach rozpocznie się przerwa na mistrzostwa świata w Katarze. Jeśli gra Juventusu nie ulegnie drastycznej zmianie, najprawdopodobniej dojdzie do zmiany trenera.

Media podały nawet listę siedmiu kandydatów, którzy mogą być brani pod uwagę jako następcy Allegriego. Na jej szczycie znajdują się Mauricio Pochettino (zwolniony z PSG), Thomas Tuchel (zwolniony z Chelsea), Rafael Benitez (bez klubu od stycznia) i Domenico Tedesco (zwolniony z RB Lipsk).

Na tym jednak lista kandydatów się nie kończy. Według "Tuttosport" rozpatrywani są również Paulo Sousa (zwolniony z Flamengo), Eusebio Di Francesco (bez pracy od września 2021 roku) czy Cesare Prandelli (bez pracy od marca 2021 roku).