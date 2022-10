Nadchodzi spektakularny transfer Juventusu. "Szykuje się przewrót"

Juventus i Sergej Milinković-Savić to para, którą zestawiano ze sobą już dwa lata temu. "Trafi do Juventusu. To będzie wielki hit nowego sezonu" - pisały wtedy włoskie media. W praktyce do transferu nie doszło, a temat ucichł na kilka miesięcy. Przed rokiem znów łączono klub z serbskim pomocnikiem, ale raz jeszcze nie udało się przeprowadzić tego transferu. Być może Juventus wyznaje zasadę do trzech razy sztuka i tym razem mu się powiedzie. Jednakże to uzależnione jest od wielu czynników.

Juventus chce piłkarza Lazio. Transfer Sergej Milnkovicia-Savicia jest możliwy

"La Gazzetta dello Sport" nie podaje jeszcze żadnych konkretów dotyczących oferty, jaką Juventus byłby skłonny złożyć Lazio Rzym. Czytamy za to, że poważnie myśli o Milnkoviciu-Saviciu i pierwsze kroki w tej sprawie ma podjąć w trakcie zimowego okienka transferowego. Cel? Zabezpieczyć się transferem piłkarza, którego kontrakt z Lazio wygasa w czerwcu 2024 roku.

A dlaczego Juventus szuka zabezpieczenia? Latem tego roku do zespołu dołączył m.in. Paul Pogba, który w przeszłości świetnie spisywał się w środku pola. Jednakże Francuz obecnie leczy kontuzję i nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci. Do tego w klubie zastanawiają się, czy po nieudanym okresie w Manchesterze United będzie w stanie wrócić na swój poziom. Pogba to nie wszystko. Nie wiadomo też, co z Adrienem Rabiotem, którego umowa wygasa z końcem sezonu. Wszystko wskazuje też na to, że drużynę opuści Angel Di Maria.

Tu pojawia się właśnie Milinković-Savić. "Jakościowy transfer w środku pola, gdzie w ostatnich miesiącach pojawiły się największe luki. Juventus stawia na przewidywanie przyszłości" - czytamy w artykule. Choć w przypadku transferu ta nie jest zbyt klarowna. Dziennikarze podkreślają, że Maurizio Sarri widzi w piłkarzu olbrzymi potencjał. Transfer jest możliwy, ale tylko pod warunkiem, że wpłynie wysoka oferta.

Sergej Milinković-Savić trafił do Lazio w 2015 roku. Rozegrał ponad 300 spotkań w klubowej koszulce, w trakcie których zdobył 62 bramki i 59 asyst. W tym sezonie zaś wystąpił w 12 meczach, strzelił cztery gole i siedmiokrotnie asystował przy trafieniach kolegów. Na koncie ma też 35 występów reprezentacji Serbii.

