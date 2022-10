Tak wyglądała rewolucja w Napoli. Spalletti miał tylko jeden cel

SSC Napoli pozostaje niepokonane znacznie dłużej. Ostatnią porażkę poniosło 24 kwietnia tego roku. Lepsze w poprzednim sezonie Serie A okazało się Empoli. Do końca sezonu rozegrano jeszcze cztery mecze - wszystkie wygrane. Napoli było jedną z najlepszych drużyn we Włoszech na początku rozgrywek. Później ich forma zaczęła spadać. Ostatecznie zakończyło go na 3. miejscu.

Luciano Spalletti zmienił SSC Napoli. "Przekazał wartości, które wcześniej nie były w stanie się do nich dostać"

Później nadeszła pora na mecze towarzyskie, w których bilans Napoli to trzy wygrane i trzy remisy. Już wtedy Luciano Spalletti zastanawiał się, jak przygotować zespół do kolejnego sezonu. "Zaczął głęboką analizę i pracę, chcąc zagłębić się w umysły i serca piłkarzy. Przekazując wartości, które wcześniej nie były w stanie dostać się do ich dusz" - napisano w Il Mattino.

Według źródła najważniejsza dla włoskiego szkoleniowca była wartość grupy. - Poczucie jedności - czytamy. Dodano też o specjalnym przekazie dla piłkarzy: "Wszyscy pochodzą z tego samego miejsca. Krótko mówiąc, formułą szczęścia wywołał uśmiech w szatni i wystawił za drzwi bezużyteczne, smutne twarze".

Obecnie sposób Spallettiego przynosi korzyści. Drużyna Piotra Zielińskiego jest najlepszą drużyną w Serie A. Jako jeden z dwóch zespołów nie poniósł ani jednej porażki. Drugą taką drużyną jest wicelider tabeli - Atalanta Bergamo. Bilans SSC Napoli w tym sezonie to siedem wygranych i dwa remisy. W Lidze Mistrzów też przoduje w grupie A. Włosi wygrali wszystkie trzy mecze, strzelili 13 goli i stracili tylko dwa. Dużą zasługę w tych wynikach ma reprezentant Polski, który w tym sezonie strzelił cztery bramki i zanotował pięć asyst.

