Sędzia ukarał piłkarz Atalanty żółtą kartką za gest po golu. Nie wiedział, że to nie do niego

W niedzielnym spotkaniu 9. kolejki Serie A doszło do spotkania na szczycie ligowej tabeli. Udinese podejmowało u siebie Atalantę Bergamo. Choć przez dłuższy czas zapowiadało się na zwycięstwo przyjezdnych, gospodarzom udało się wyrównać wynik i zakończyć starcie remisem 2:2.

Lookman otworzył wynik spotkania i dostał żółtą kartkę. "Cieszynka" Nigeryjczyka nie spodobała się sędziemu

Wynik spotkania w 36. minucie otworzył Ademola Lookman. Nigeryjczyk wykorzystał podanie Luisa Muriela wprost przed bramkę gospodarzy i pewnie zapisał trafienie na swoim koncie. 24-latek po zdobyciu bramki cieszył się w charakterystyczny dla siebie sposób. Zaprezentował słynne "okulary", co stało się znakiem rozpoznawczym zawodnika. Niestety tym razem celebracja Lookmana kosztowała go żółtą kartkę. Sędzia Daniele Doveri odczytał reakcję piłkarza jako obraźliwą i postanowił go ukarać. Choć Nigeryjczyk starał się jeszcze wytłumaczyć arbitrowi, że jest to jego zwyczajowa "cieszynka", nic tym nie wskórał.

Sytuacja ta nie wpłynęła negatywnie na postawę graczy Atalanty. W 56. minucie przyjezdni prowadzili 2:0 po wykorzystanym przez Muriela rzucie karnym. Przez pewien czas wiceliderzy Serie A utrzymywali korzystny dla siebie wynik. Gospodarze za wszelką cenę starali się jednak odwrócić losy meczu. W 67. minucie bramkę kontaktową zdobył Gerard Deulofeu, a trafienie na wagę remisu zapisał na koncie drużyny w 78. minucie Nehuen Perez. Do końca pojedynku kibice na Dacia Arenie nie obserwowali już bramkowych akcji, co przełożyło się na remis 2:2.

Nigeryjski napastnik do Serie A dołączył tego lata, a Atalanta pozyskała go z RB Lipsk za 9 mln odstępnego. W dotychczasowych spotkaniach ligowych Lookman zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty.

Klub z Bergamo radzi sobie jak do tej pory w krajowych rozgrywkach bardzo dobrze. Atalanta zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów i bez żadnej porażki na koncie. Prowadzi Napoli Piotra Zielińskiego (23 pkt), a podium uzupełnia Udinese (20 pkt). W kolejnym spotkaniu zespół Lookmana zmierzy się z Sassuolo. Starcie to odbędzie się w sobotę 15 października o godzinie 20:45.