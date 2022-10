Nicola Zalewski zmieni klub? Chce go jeden z czołowych zespołów Premier League

Nicola Zalewski w ostatnim czasie bardzo się rozwinął pod okiem Jose Mourinho. Zawodnik rozegrał w tym sezonie 6 spotkań w Serie A, a także jest ważnym ogniwem w reprezentacji Polski. Nic dziwnego, że 20-latek wzbudza zainteresowanie kolejnych klubów.

Nicola Zalewski zagra w Premier League? Chce go Antonio Conte

Według informacji portalu Calciomercato.it Zalewski znalazł się w ogniu zainteresowań Antonio Conte, który chciałby sprowadzić Polaka do Tottenhamu. 20-latek oczarował szkoleniowca "Kogutów" nie tylko dobrą postawą na boisku, ale również swoją uniwersalnością.

Anglicy to nie jedyny zespół, który chciałby pozyskać Zalewskiego. Jak podaje portal PassioneInter.com Polak jest jednym z pięciu kandydatów do zastąpienia w Interze Mediolan Robina Gosensa, który zimą najprawdopodobniej opuści Mediolan. "Wygląda na to, że Robin Gosens odejdzie z Interu w zimowym mercato. Kto za niego? Portal "PassioneInter" pisze o pięciu kandydatach: Ryan Sessegnon (Tottenham), Nicola Zalewski (Roma), Todd Cantwell (Norwich), Solly March (Brighton) i Francis Amuzu (Anderlecht)" - czytamy.

AS Roma nie zamierza jednak łatwo oddawać zawodnika. Choć jego umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, to szefowie rzymskiego klubu już od jakiegoś czasu negocjują przedłużenie kontraktu z 20-latkiem. Według Nicoli Schiry, znanego włoskiego dziennikarza, Polak miałby zarabiać nawet trzy razy więcej niż obecnie.

AS Roma zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Serie A. Piłkarze ze stolicy Włoch zgromadzili dotychczas 19 punktów i do prowadzącego Napoli tracą 4 punkty.