Edin Dżeko pobił rekord Interu Mediolan dzięki dwóm golom

36 lat i 205 dni miał Edin Dżeko w trakcie sobotniego meczu Interu Mediolan z Sassuolo. Meczu, w którym Bośniak strzelił dwa gole, a drużyna Simone Inzaghiego wygrała 2:1. Tym samym napastnik stał się najstarszym strzelcem co najmniej dwóch goli w historii Interu.

Dżeko pobił ponad 17-letni rekord Sinisy Mihajlovicia. 12 lutego 2005 r. Serb strzelił dwa gole dla Interu w wygranym 2:0 meczu z AS Romą. Tamtego dnia Mihajlović miał dokładnie 35 lat, 11 miesięcy i 20 dni. Był to zresztą ostatni mecz, w którym Serb zdobył co najmniej dwie bramki w jednym spotkaniu.

Mihajlović, który wcześniej grał m.in. w Vojvodinie, Crvenej zvezdzie, Romie, Sampdorii i Lazio, do Interu trafił na koniec kariery. Serb spędził w nim dwa sezony: 2004/05 oraz 2005/06. Po odejściu z Interu zakończył karierę. Na San Siro zdobył mistrzostwo Włoch, dwa krajowe puchary i superpuchar.

Dżeko nowym rekordzistą Interu

Dżeko gra w Interze od lata zeszłego roku. Od tamtej pory rozegrał 61 meczów, w których strzelił 21 goli i miał 13 asyst. Dwie bramki w sobotę były jego trzecim i czwartym trafieniem w obecnych rozgrywkach.

Zwycięstwo z Sassuolo sprawiło, że Inter awansował na 7. miejsce w tabeli. Zespół Inzaghiego ma 15 punktów. Do lidera - Napoli - oraz Atalanty i Milanu traci pięć punktów. Dwie pierwsze drużyny rozegrały jednak o jedno spotkanie mniej.

W środę Inter zagra na wyjeździe z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. W niedzielę podejmie zaś Salernitanę w Serie A.