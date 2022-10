Brahim Diaz rozmontował obronę Juventusu. Szczęsny próbował, ale nie dał rady [WIDEO]

AC Milan wskazywany był przed meczem jako faworyt starcia z Juventusem i w trakcie spotkania udowodnił wyższość. Gola na 1:0 w doliczonym czasie gry pierwszej połowy strzelił Fikayo Tomori, ale to bramka na 2:0 w wykonaniu Brahima Diaza jest prawdziwą wizytówką meczu.

Cudowne trafienie Brahima Diaza. Szczęsny bezradny

Brahim Diaz przejął podanie od kolegi w kole środkowym własnej połowy i pomknął na bramkę strzeżoną przez Wojciecha Szczęsnego. Hiszpana w trakcie efektowego rajdu próbowało powstrzymać czterech piłkarzy Juventusu, ale ten nic sobie z tego nie robił. Wpadł w pole karne Juventusu i mocnym strzałem uderzył na bramkę. Szczęsny odbił piłkę, ale nie był w stanie zmienić jej drogi do siatki.

Zaczęło się dobrze, bo Juventus miał kilka szans. Udało się nawet zagrozić bramce AC Milanu. Celny strzał z pola karnego oddał Arkadiusz Milik, ale uderzenie to było zbyt lekkie, by zaskoczyć bramkarza Cipriana Tatarusanu. Polak miał jeszcze jedną okazję do zdobycia bramki, ale piłka poleciała wprost w ręce bramkarza. Nacisk ze strony piłkarzy Massimiliano Allegriego trwał przez około 15 minut, a później wszystko zaczęło się zmieniać.

Zwieńczeniem lepszej formy MIlanu było trafienie Tomoriego w doliczonym czasie gry. Wcześniej bliski pokonania Wojciecha Szczęsnego był Diaz. Jego piłka po zamieszaniu w polu karnym uderzyła jedynie w słupek. Ostatecznie Hiszpan wpisał się na listę strzelców po opisanej wyżej akcji indywidualnej. Wynik tego spotkania nie zmienił się do końca meczu, choć AC Milan miał szanse na jego podwyższenie. W doliczonym czasie gry Juventus uratował Szczęsny, który obronił mocne uderzenie w akcji sam na sam.

AC Milan awansował w tabeli Serie A na 3. miejsce i ma na koncie 20 punktów. To tyle samo, co pierwsze SSC Napoli i druga Atalanta Bergamo. Obie drużyny mają jednak o jedno spotkanie mniej od mediolańczyków. Dużo gorzej przedstawia się sytuacja Juventusu, który znajduje się na 8. miejscu z 13 punktami na koncie.