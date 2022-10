Najnowsze informacje ws. Milika. Trener przekazał szczegóły

Od momentu transferu do Juventusu Arkadiusz Milik zachwyca formą strzelecką. 28-letni napastnik rozegrał siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki. Co bardzo istotne, Polak regularnie otrzymuje szansę gry - albo wychodzi na murawę w pierwszym składzie, albo wkracza z ławki rezerwowych. W 3. kolejce Ligi Mistrzów Milik także zasiadł wśród zmienników. Tym razem jednak Massimiliano Allegri nie zdecydował się wpuścić napastnika. Powodem był stan zdrowia piłkarza.

Milik wraca do zdrowia. Trener przekazał optymistyczne informacje

Na konferencji prasowej przed meczem z Maccabi Hajfą trener Juventusu zaniepokoił kibiców. - Milik jest lekko zmęczony. Jutro rozpocznie mecz na ławce rezerwowych z nadzieją, że nie trzeba będzie z niego korzystać - powiedział szkoleniowiec. Na szczęście przeciążenie mięśniowe okazało się niegroźne i już niedługo Polak ponownie pojawi się na murawie.

Dobre informacje w sprawie przekazał nie kto inny, jak właśnie Allegri. - Milik jest już w znaczenie lepszej formie. Powinien być gotowy do rywalizacji. Jednak ostateczną decyzję o jego powrocie do gry podejmiemy po treningach - przyznał trener.

Jeśli ból nie będzie doskwierał reprezentantowi Polski, to niewykluczone, że pojawi się na boisku już w sobotę 8 października. Wówczas Juventus zmierzy się AC Milanem. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Po ośmiu kolejkach piłkarze Allegriego zajmują siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Na taki wynik składają trzy zwycięstwa, cztery remisy i jedna porażka. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie najlepiej Juventus radzi sobie także w Lidze Mistrzów. Po trzech meczach włoska drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli H. Na ich koncie widnieją zaledwie trzy punkty. To efekt wygranej z Maccabi Hajfa 3:1. W pozostałych spotkaniach zawodnicy Allegriego ponosili porażki. Tak było w rywalizacji z PSG (1:2) oraz Benficą (1:2).

