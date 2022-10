Włosi mają przykre informacje ws. kontuzji Zielińskiego. Może wypaść na dłużej

Praktycznie w każdym spotkaniu w tym sezonie Zieliński pokazuje znakomitą dyspozycję. W dwóch pierwszych spotkaniach Ligi Mistrzów z Liverpoolem i Rangersami Polak był wyróżniającym się piłkarzem ekipy z Neapolu. Teraz jednak będzie musiał odpocząć od gry.

Dłuższa przerwa Piotra Zielińskiego?

Pomocnik reprezentacji Polski w meczu z Ajaxem Amsterdam ponownie był jedną z kluczowych postaci Napoli. Wpisał się na listę strzelców tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, podwyższając wynik na 3:1. Luciano Spalletti zmienił go w przerwie, a jego miejsce na murawie zajął Tanguy Ndombele.

"Zieliński zszedł z boiska po pierwszej połowie z powodu urazu prawej łydki" - poinformował klub. Na temat Polaka wypowiedział się także trener Luciano Spalletti. - Otrzymał uderzenie i miał niewielki problem, dlatego zmieniłem go po pierwszej połowie - wyznał Włoch na pomeczowej konferencji prasowej.

Wydawało się, że uraz nie jest poważny, ale z doniesień włoskich mediów przebijają się niekorzystne informacje. Portal arenanapoli.it zaznacza, że Zieliński w najbliższy weekend w meczu z Cremonese raczej będzie odpoczywać. To nie koniec złych doniesień w kwestii jego zdrowia. "Na razie jednak Polak może mieć wątpliwości co do występu także w wielkim meczu z Romą zaplanowanym za dwa tygodnie" - pisze serwis asromalive.it, zaznaczając, że są to informacje nieoficjalne.

Świetny sezon Zielińskiego

Znakomita dyspozycja pomocnika reprezentacji Polski jest świetnym prognostykiem przed mistrzostwami świata w Katarze, które rozpoczynają się za około półtora miesiąca. Od początku obecnej edycji Ligi Mistrzów Piotr Zieliński pokazuje, jak znakomicie jest przygotowany do zmagań na kilku frontach.

Obecny sezon jest jak dotąd dla polskiego pomocnika znakomity. W 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił cztery bramki i zanotował pięć asyst. Co więcej, tylko w tym sezonie Ligi Mistrzów strzelił więcej bramek (trzy), niż przez wszystkie poprzednie lata swojej kariery (dwie).