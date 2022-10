Cannavaro nie ma dobrych wieści ws. Glika. Niepokój w polskiej kadrze

Kamil Glik nie dokończył niedzielnego meczu Benevento Calcio z Ascoli Calcio (1:1). Obrońca opuścił boisko w 61. minucie, a jego miejsce zajął Christian Pastina. Był to pierwszy mecz w tym sezonie Serie B, w którym Glik nie spędził na murawie pełnych 90 minut. Do spotkań ligowych doliczyć trzeba starcie Pucharu Włoch z Genoą (2:3), w którym strzelił nawet gola.

Kamil Glik kontuzjowany. Niepokojące słowa Fabio Cannavaro

Dlatego kontuzja Glika zaniepokoiła nie tylko polskich, ale też włoskich kibiców. Dobrych wiadomości nie miał też Fabio Cannavaro, trener Benevento. - Glik? Pierwsze odczucia nie są dobre. Dokładnie ocenimy to w ciągu najbliższych kilku dni. Zawsze staramy się myśleć, że szklanka jest do połowy pełna - powiedział Włoch cytowany przez Eurosport.

Informacja ta z pewnością zaniepokoiła selekcjonera reprezentacji Polski - Czesława Michniewicza. Chociaż w ostatnim czasie Glik był krytykowany za występy w kadrze, to w ostatnich meczach z Holandią (0:2) i Walią (1:0) zawodnik Benevento zagrał po 90 minut. Gdyby uraz okazał się poważny, mogłoby też stanąć pod znakiem zapytania powołanie go na mecze mistrzostw świata w Katarze. Turniej odbędzie się w dniach 20 listopada - 18 grudnia. Reprezentacja Polski zmierzy się na MŚ z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

Glik gra w Benevento od sierpnia 2020 roku. Po siedmiu kolejkach obecnego sezonu klub Polaka zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z ośmioma punktami na koncie. Benevento traci trzy punkty do strefy barażowej o awans do Serie A. - To dla nas trudny moment, muszę dobrze zarządzać naszymi siłami - dodał w kontekście formy Cannavaro.

