Tak Jose Mourinho spędził czas podczas meczu swojej drużyny. Za karę [WIDEO]

W spotkaniu 8. kolejki Serie A na San Siro Roma walczyła o zatarcie złego wrażenia po porażce 0:1 z Atlantą. Pierwszą bramkę strzelił w 30. minucie Federico Dimarco, dając Interowi prowadzenie. Już po ośmiu minutach wyrównał Paulo Dybala, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 75. minucie Chris Smalling.

AS Roma wygrała na San Siro. Mourinho dopingował zawodnikom... z parkingu

Piłkarze z Rzymu w sobotę nie mogli liczyć na podpowiedzi swojego trenera. Jose Mourinho w meczu z Atlantą dostał bowiem czerwoną kartkę za wtargnięcie na boisko i nie mógł być obecny na San Siro. Doświadczony trener poczynania swoich zawodników oglądał w autokarze klubu, a swoimi spostrzeżeniami dzielił się na bieżąco z kibicami. W internecie można zobaczyć nagranie przedstawiające dopingującego na parkingu przy stadionie Portugalczyka oraz jego radość z wygranej.

Mourinho nie do końca dostosował się jednak do zakazu. Obrazuje to zdjęcie na Instagramie Dybali, który ukazuje uradowanego trenera wraz z piłkarzami.

Zwycięstwo z Interem pozwoliło AS Romie przesunąć się na 6. lokatę w tabeli Serie A. Zawodnicy Mourinho mają na koncie 16 punktów i tracą tylko punkt do ligowego podium. Na prowadzeniu znajduje się Napoli Piotra Zielińskiego z dorobkiem 20 punktów. Drugie miejsce zajmuje Atlanta (20 pkt), a na trzeciej pozycji znajduje się Lazio (17 pkt). Tyle samo punktów ma czwarty AC Milan.

W kolejnym spotkaniu drużyna z Rzymu, już pod wodzą Mourinho, podejmie na Stadio Olimpico Lecce. Mecz ten odbędzie się w niedzielę 9 października, a pierwszy gwizdek powinien wybrzmieć o godzinie 20:45.

