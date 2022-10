Wielkie kluby biją się o reprezentanta Polski. "Zaczęła się licytacja"

Jakub Kiwior w bardzo dobrym stylu rozpoczął obecny sezon. Obrońca jest kluczowym zawodnikiem Spezii, a jego formę doceniają włoskie media. "Światło defensywy. Wyprzedzał, przeszkadzał, przerywał akcję. Grał idealnie, prócz błędu przy golu Milika" - pisano o nim w "La Gazzetta dello Sport" po meczu z Juventusem. Gazeta uznała go najlepszym piłkarzem tamtego spotkania tuż za Dusanem Vlahoviciem. Kiwior wyszedł także w pierwszym składzie reprezentacji Polski w dwóch wrześniowych meczach przeciwko Holandii i Walii.

Dzięki dobrej formie Jakub Kiwior wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Niedawno wiele mówiło się o jego przejściu do AC Milanu. Nie jest to jedyny włoski klub, który chciałby ściągnąć obrońcę. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Kiwior może przenieść się do Juventusu. Mało? Zdaniem Łukasza Wiśniowskiego z Canal +, reprezentant Polski może trafić do Villarrealu. Nie wspominając o tym, że Kiwiora FC Barcelonie miał polecać Robert Lewandowski.

A jeśli nie Włochy albo Hiszpania, to może Anglia? O Kiwiorze pisze portal sportwitness.co.uk. Reprezentantem Polski zainteresowany jest West Ham United. Serwis pisze, że angielski klub zaoferował Spezii 12 milionów euro za Polaka. I ta oferta została odrzucona. Spezia miała też zaproponować, żeby po transferze Kiwior od razu został wypożyczony do Spezii, ale na to z kolei nie chce zgodzić się West Ham.

Według calciomercato.it, "zaczęła się licytacja" o Jakuba Kiwiora. West Ham, jeśli chce sprowadzić reprezentanta Polski, będzie musiał się postarać. Według mediów Milan miał oferować Spezii 18 milionów euro. Włosi dodają, że oprócz Milanu i Juventusu zainteresowanie przejawiają AS Roma i Inter Mediolan.

W obecnym sezonie Jakub Kiwior rozegrał dziewięć meczów. Kolejną okazję do gry będzie miał już w najbliższą niedzielę o 15:00. Tego dnia Spezia zmierzy się z Monzą w dziewiątej kolejce Serie A. Obecnie klub Polaka zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów.