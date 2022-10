Gigant chce Jakuba Kiwiora. "Polska kolonia"

Jakub Kiwior w bardzo dobrym stylu rozpoczął obecny sezon. Obrońca jest kluczowym zawodnikiem Spezii, a jego formę doceniają włoskie media. "Światło defensywy. Wyprzedzał, przeszkadzał, przerywał akcję. Grał idealnie, prócz błędu przy golu Milika" - pisano o nim w "La Gazzetta dello Sport" po meczu z Juventusem. Gazeta uznała go najlepszym piłkarzem tamtego spotkania tuż za Dusanem Vlahoviciem. Kiwior wyszedł także w pierwszym składzie reprezentacji Polski w dwóch wrześniowych meczach przeciwko Holandii i Walii.

Jakub Kiwior może trafić do Juventusu i stworzyć "polską kolonię"

Dzięki dobrej formie, Jakub Kiwior wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Niedawno wiele mówiło się o jego przejściu do AC Milanu. Nie jest to jedyny włoski klub, który chciałby ściągnąć obrońcę. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Kiwior może przenieść się do Juventusu. Drużyna Massimiliano Allegriego kiepsko spisuje się w defensywie i zdaniem mediów już w styczniu działacze klubu będą szukać wzmocnień. Jednym z piłkarzy, który przykuł ich uwagę jest właśnie polski obrońca. Na ten moment Juventus nie złożył jeszcze Spezii oficjalnej oferty za piłkarza. Dziennikarze donoszą, że ekipa z Turynu jest także zainteresowana Evanem Ndicką z Eintrachtu Frankfurt.

Przyszłość Kiwiora niekoniecznie musi być związana z Serie A. Zdaniem Łukasza Wiśniowskiego z Canal +, reprezentant Polski może trafić do Villarrealu. - Villarreal jest bardzo zainteresowany sprowadzeniem do siebie tego zawodnika. Na tej pozycji mają znakomitego zawodnika, ale wiemy, że niebawem Pau Torres odejdzie z klubu. Kiwior byłby znakomitym następcą - powiedział w studiu przed meczem FC Barcelony z Mallorką. Tuttosport z kolei donosił, że Robert Lewandowski zasugerował działaczom FC Barcelony, by rozważyli ściągnięcie 22-latka w letnim okienku transferowym.

W obecnym sezonie Jakub Kiwior rozegrał dziewięć meczów. Kolejną okazję do gry będzie miał już w najbliższą niedzielę o 15:00. Tego dnia Spezia zmierzy się z Monzą w dziewiątej kolejce Serie A. Obecnie klub Polaka zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów.

