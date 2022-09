Boniek komplementuje reprezentanta Polski. "Jest kompletnym graczem"

W ostatnim czasie Zbigniew Boniek wypowiedział wiele pochlebnych słów nt. Jakuba Kiwiora, który znalazł wielu nowych fanów po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Teraz legenda polskiej piłki wzięła na tapetę gracza AS Romy.

REKLAMA

"Jeden z nielicznych, który nie zawiódł". Boniek docenia występy Zalewskiego przeciwko Holandii i Walii

- Zalewski wystąpił w obu meczach od początku, jako wahadłowy w 3-4-3. Zaliczył bardzo dobry występ z Walią i był jednym z nielicznych, którzy nie zawiedli z Holandią - komentuje Boniek dla radia Retosport, odnosząc się do ostatnich dwóch występów 20-latka w Lidze Narodów UEFA.

Zalewski od dłuższego czasu jest podstawowym graczem AS Romy i nie uniknęło to uwadze byłego prezesa PZPNu. - Robi duże postępy. Widzę, że na boisku jest bardziej pewny swojej gry i staje się kompletnym graczem, który może grać na wielu pozycjach. Mourinho okazał mu wiele zaufania, wystawiając go w kluczowych meczach poprzedniego sezonu - dodał.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

"Wyścig o mistrzostwo dopiero się zaczyna". Boniek o aspiracjach Romy do wygrania Serie A

Rzymski zespół prezentuje się w kratkę w ligowych rozgrywkach. W ostatnich 5 spotkaniach zaliczyli po dwie wygrane i porażki oraz jeden remis. "Porażka z Udinese (0:4) była niespodziewana, ale zasłużona. Na tą z Atalantą (0:1) nie zasługiwali, ale mieli pecha. Walka o mistrzostwo to maraton. Celem Romy powinno być znalezienie się w czołowej czwórce i walka w Lidze Europy" - analizuje sytuację "Giallorossich" były zawodnik tego klubu.

- Mała liczba bramek? Statystyki wskazuję, że Roma dużo kreuje, ale napastnicy nie są prawdziwymi strzelcami. Muszę się poprawić w tym względzie - konkluduje Zbigniew Boniek. Kolejny mecz AS Roma i Nicola Zalewski rozegrają w sobotę, 1 października, z Interem Mediolan. Początek spotkania o 18:00.